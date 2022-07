National Geographic spustil na Instagramu díky rozšířené realitě inovativní projekt prohlídky Stonehenge. AR se však prosazuje i na divadelních prknech Broadwaye.

Na anglickou pláň v Salisbury ročně proudí miliony návštěvníků, kteří chtějí spatřit tisíce let starý monument. Magazín National Geographic v roce 1922 ukázal první černobílou fotografii Stonehenge pomocí tehdejší top techniky v podobě fotografie z letadla. Po sto letech se nyní rozhodl čtenářům nabídnout specialitu v podobě AR modelu monumentu na Instagramu.

K vytvoření pohlcujícího 3D modelu ve vysokém rozlišení pomocí fotogrammetrie přizval fotografa Martina Edströma, který se svým týmem a dronem vytvořili více než sedm tisíc snímků místa ze všech úhlů a zpracovali je do věrné digitální repliky.

AR kukátka mění divadelní zážitek

Rozšířená realita si nachází cestu do stále více oblastí. Jednou z méně očekávaných jsou divadelní prkna na Broadwayi. The The Broadway League ve spolupráci s odnoží Ericsonu, firmou Emodo, spustila už loni v zimě AR kampaň Holiday Show Globe.

Pomocí telefonů si lidé mohli v metru naskenovat plakáty či billboardy a prostřednictvím odkazů na sociálních sítích byli v rámci interakce s The Holiday Show Globe přeneseni na zasněžené náměstí Times Square, obklopené právě hranými show na Broadwayi, doplněné pozdravy od celebrit jako Patti LuPone a Andrew Lloyd Webbera. Lidé pak měli možnost zakoupit si vstupenku. Broadway League odhalila, že 90 procent lidí, kteří viděli reklamy, pokračovalo v AR zážitku a celkem vygenerovali přes 750 hodin interakce.

Studenti z jihokorejské Hongik University vytvořili speciální brýle na bázi kukátka z 19. století pro návštěvu divadla, které využívá AR technologie. Brýle René AR pak nabízí divákům větší ponoření do hry díky nápaditým a jedinečným možnostem. To zahrnuje například dva světelné senzory schopné promítat AR efekty na pozadí jeviště v reálném čase. Mohou být také použity ke změně barvy kostýmu herce a vizualizaci zvuku během představení. Zařízení je kompatibilní s oblíbenými pořady jako Wicked, Aladdin, Cats, Mamma Mia a Frozen.

V pravé čočce je také zabudována nastavitelná lupa, která uživateli umožňuje přiblížit dění na jevišti pomocí funkce Zoom. Brýle lze také použít k navádění diváků k sedadlům a interakci s herci. Kromě vizuálů nabízí René také několik zajímavých možností pro ovládání zvukového zážitku.