Český lihovar Žufánek a fair trade projekt pepper..field spustily limitovanou edici pepřového ginu. První lahev se vydražila za rekordních 70 tisíc korun, které poputují na dobročinné účely pro Nadaci VIA.

Martin Žufánek a fair trade prodejce Kampotského pepře – český projekt .pepper..field – spustily předprodej limitované letní edice pepřového ginu. Lahev č. 1 byla ve včerejších večerních hodinách vydražena za 70 tisíc korun na charitativním galavečeru Nadace VIA v zahradách Žofín. Hlavní složkou je lyofilizovaný Kampotský pepř, který získal poprvé v ČR cenu Golden Fork za jednu z nejlepších delikates světa. Chuť autentického italského ginu pomáhal dotvořit italský michelinský šéfkuchař Matteo De Carli.

„Je to jeden z nej ginů, co jsem kdy vyrobil. Ten pepř je neuvěřitelný!“ prohlásil Martin Žufánek po stočení první lahve. Je to zároveň historicky první gin tohoto slavného českého lihovarníka, který je postaven na vínovici. Prvních sto lahví je sběratelským kouskem s podpisem tvůrce. Každá lahev má své unikátní číslo.

Hlavní složkou pepper..ginu je lyofilizovaný zelený Kampotský pepř, díky kterému se .pepper..field stal první českou firmou, který získala nejvyšší gastronomické ocenění světa – Golden Forkve Velké Británii. Uvnitř pepřového ginu se dále ukrývají olivy, mandle, bazalka, citronová tráva či neroli.