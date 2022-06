Italská značka Outly působící na tuzemském trhu od roku 2019 nově získala certifikaci na provoz optik. Původní prodejny se slunečními a dioptrickými brýlemi tak nyní rozšíří zákaznickou péči také o služby optometristy. U této příležitosti optika připravila na sobotu 18. června speciální akci v pražské Fashion Aréně, kde byl otevřen vůbec první obchod.

S transformací prodejce brýlí v optiku začnou obchody značky Outly zákazníkům nabízet širší paletu služeb. Samozřejmostí bude přítomnost optometristy, který po předchozím objednání zdarma návštěvníkům změří zrak a doporučí vhodné brýlové čočky, a to jak do dioptrických, tak do slunečních brýlí. Ve štěrboholském obchodě bude k dispozici po celý červen každý víkend a od července již i každý všední den. Další novinkou je bezplatné zasílání hotových dioptrických brýlí přímo na adresu zákazníka.

Na sobotu 18. června jsou pro zákazníky připraveny další benefity. Po celý den bude na brýlové čočky dodatečná sleva 50 % z outletových cen, připraveno bude i občerstvení a vystoupení DJ. „Naši zákazníci poptávali další optiku, která jim nabídne široký záběr světových značek. Proto jsem moc ráda, že značka Outly v Čechách získala licenci pro optiky. Zákazníkům tak bude moci nabídnout široký sortiment nejen slunečních, ale i dioptrických brýlí od značek jako Dior, Chloé, Fendi, Giorgio Armani, Liu Jo, Oakley, Polaroid, Ray-Ban, Yves Saint Laurent a mnoho dalších,“ říká Lenka Čapková, ředitelka outletového centra Fashion Arena Prague Outlet.