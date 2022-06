MFF v Karlových Varech letos představí nová partnerství a vrátí se do předcovidového módu

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech sice prožil krušné covidové časy, stejně jako ostatní velké akce, nicméně jeho kredit je mezi partnery stabilně vysoký a nemá o ně nouzi ani letos. Akci, která proběhne od 1. do 9. července 2022, přibyl například e­‑commerce hráč Rohlík.cz nebo karetní Visa.

„Díky vstupu nových partnerů jsme byli schopni pokrýt zvýšené náklady na organizaci festivalu,“ pochvaluje si výkonný ředitel MFF Karlovy Vary Kryštof Mucha. Ujišťuje, že festival je ekonomicky stabilním subjektem, což ještě loni posílil vstup strategického investora, skupiny Rockaway Capital, díky němuž mohou pokračovat v rozvoji nových aktivit jako je například platforma KVIFF.TV nebo projekt KVIFF Talents.

Věří také, že návštěvnost karlovarského festivalu se bude letos pohybovat zhruba ve stejné výši jako v roce 2019. Poukázal na to, že z dřívějších údajů výzkumu, který provedla agentura Czech Tourism ve spolupráci s Karlovarským krajem, vyplývá, že útrata českých návštěvníků odpovídá částce kolem 350 milionů korun a pokud se k tomu přidají výdaje organizátorů festivalu, významně přesahuje 400 milionů korun.

„Z ekonomických propočtů lze usuzovat, že tato suma se pravděpodobně ještě zvýší. Kromě zásadního kulturního přínosu má karlovarský festival tedy i výrazný ekonomický efekt pro město i kraj,“ je přesvědčen Mucha.

Návrat k normálu i novinky

Na rozdíl od loňského roku se festival letos může uskutečnit v řádném červencovém termínu a plnohodnotným způsobem, bez nutných omezení. „Nicméně úspěch loňského ročníku ukázal, že karlovarský festival diváci stabilně vnímají jako mimořádnou kulturní událost a i letošní reakce, které máme, avizují velký zájem, a to jak ze strany návštěvníků, tak filmařů, kteří přijedou představit své filmy,“ dodává s tím, že i letos budou uvedeny filmy v desítkách světových, mezinárodních či evropských premiérách. Jednou z novinek je například multifunkční prostor „KVIFF.TV Park“ u hotelu Thermal, který by měl diváky a návštěvníky ještě více vtáhnout do festivalového dění.

Organizátoři se také chystají využít od loňska novou platformu KVIFF.TV Live, která také letos bude v ještě větším rozsahu přinášet zpravodajství z festivalového dění — reportáže, rozhovory, tipy na filmy z programu či živé přenosy stěžejních festivalových událostí. Novou aktivitou je v letošním roce pilotní ročník projektu KVIFF Talents. Celoroční program má za cíl nacházet talentované tvůrce a podporovat vznik kreativních audiovizuálních projektů s vysokou mírou originality a mezinárodní ambicí. V rámci programu budou vybraným tvůrcům poskytnuty finanční prostředky na vývoj, mentoring odborníků i možnost prezentovat na MFF Karlovy Vary projekt potenciálním producentům, partnerům a investorům.

Autory vizuálu k 56. ročníku MFF KV jsou Jonatan Kuna a Zuzana Lednická ze Studia Najbrt. „Letošní plakát festivalu je nejen černobílou, ale i barevnou ilustrací a oslavou toho, co společně každoročně prožíváme na začátku léta na karlovarské kolonádě mezi hotely Thermal a Pupp. Najděte si svého Wallyho a mnoho dalších postav spojených s festivalovou historií,“ vybízejí autoři.

Noví hráči

Letos poprvé se na festivalu bude prezentovat jako hlavní partner společnost Rohlík.cz. „Karlovarský filmový festival je skvělá podívaná pro všechny návštěvníky a nezapomenutelný zážitek, který v každém zanechá spoustu dojmů. Proto, když se letos naskytla příležitost být s Rohlíkem jeho součástí, přišlo mi to jako skvělé a samozřejmé spojení. Navíc, se samotným prezidentem karlovarského festivalu panem Jiřím Bartoškou jsme se spojili již v loňském roce, kdy se stal tváří naší vánoční kampaně Boží Vánoce. I díky tomu mi naše letošní účast na festivalu dává ještě větší smysl,“ vyjádřil se k partnerství Tomáš Čupr, zakladatel Rohlíku.

Celý článek vyšel v aktuálním čísle MAM.