Výrobce zdravotnických produktů a výrobků osobní péče Philips se přidal k neziskové organizaci Loono a jejímu projektu #prsakoule. Společně apelují na ženy i muže, aby nezapomínali na samovyšetření prsou a varlat.

Kampaň sahejtesinane.cz k edukačnímu projektu #prsakoule cílí na ženy i muže a poběží v průběhu celého roku. Kromě sociálních sítí a influencerů má podporu také v digitalu, e-mailingu a PR. Protože si velká část populace odstraňuje chloupky a chlupy pravidelně, rozhodly se toho Loono a Philips využít a vysvětlovat lidem, že by tuhle činnost mohli spojit se samovyšetřením. A klidně do toho také zapojit svého partnera či partnerku. Zabere to jen pár minut, ale život si tím mohou prodloužit o desítky let.

Intimní partie a prevence v hlavní roli

Podle MUDr. Kateřiny Vackové, zakladatelky neziskové organizace Loono, statistiky ukazují, že na prevenci chodí pravidelně jen 30 až 40 procent Čechů, což je málo. Tým Loono, který tvoří mladí lékaři, studenti medicíny a další profesionálové, se proto snaží vést veřejnost k tomu, aby nepodceňovala prevenci. „Jsme rádi, že nám s edukačními kampaněmi pomáhají i velké společnosti, jako je Philips, a že preventivní péči o sebe a své blízké považují za důležité téma,“ konstatuje Vacková.

Hlavními produktovými hrdiny kampaně je IPL epilátor Philips Lumea a přístroj Philips OneBlade, tedy výrobky, kterými si ženy i muži ošetřují stejné partie, jakým se věnuje i projekt #prsakoule. „Naše kampaň sahejtesinane.cz cílí na obě pohlaví, protože v tom jedou společně: podle statistik objeví přibližně třetinu nálezů partneři. Proto v rámci edukační kampaně oslovujeme ženy i muže a zároveň je podporujeme i v tom, aby si preventivní vyšetření prováděli vzájemně,“ vysvětluje Gabriela Bartošová, Consumer Marketing Manager ze společnosti Philips.

Speciální edukační web podpoří i influenceři

V rámci kampaně vznikly také speciální webové stránky www.sahejtesinane.cz s instruktážními videy, která ukazují, jak si prsa a varlata vyšetřit doma. Obsah webu vytvořila agentura Follow Bubble ve spolupráci s lektory z organizace Loono. Do kampaně se postupně zapojuje i řada českých a slovenských influencerů (např. @matka_veronika, @naoleo, @sweetladylollipop) cílících nejen na mladou generaci, ale i na rodiče malých dětí. Kampaň poběží také na Facebooku a Instagramu jak samostatně, tak ve spojení s kampaněmi na Philips Lumea a Philips OneBlade. Součástí marketingového mixu je i e-mailingová podpora a PR. První vlna běží v květnu a červnu, druhá na podzim.

Vizitka kampaně: Kreativní agentura: Follow Bubble Produkce: Follow Bubble, Philips, Loono Značka: Philips Klient: Philips Partner: Loono Mediamix: digital, social, e-mailing, PR

Nasazení: květen až prosinec 2022