Marketingová agentura World of Online (WOO) se s Rohlík Group vrhla v Česku a Maďarsku na TikTok.

WOO chce vstupem Rohlíku na TikTok oslovit jak současnou cílovou skupinu, tak i ‚‚mladé dospělé‘‘, kteří jsou na počátku svého dospělého života a samostatnosti. V době, kdy sami začínají řešit chod domácnosti, a tedy i to, co si uvaří a z čeho, se Rohlík prostřednictvím TikToku snaží vstoupit do jejich povědomí jako volba č. 1 v nakupování.

„Obsah, který na TikTok vytváříme, má za cíl ukázat hlavní výhody nákupu na Rohlíku a Kifli s návazností na zábavný a autentický obsah odrážející se v aktuálních TikTok trendech,“ uvedl executive director WOO Petr Kurz. WOO hodlá využít potenciál platformy pro Rohlík v Česku i Maďarsku. Zatímco maďarský Kifli již na TikToku nějakou dobu figuruje, pro český Rohlík to je TikToková premiéra.

V rámci projektu se agentura WOO stará o vše od tvorby kreativního obsahu, přes produkci, po celkovou správu TikTok účtů. Obsah a formu videí přizpůsobuje tomu, jaký obsah na TikToku vytvářejí samotní uživatelé. Krátká videa jsou proto uvolněná, tak aby uživatele zaujala, inspirovala, ale i pobavila. Kromě správy účtu WOO také komunikuje s uživateli v rámci community managementu.