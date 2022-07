Společnost Pinterest v úterý oznámila, že stávající CEO Ben Silbermann odchází a jeho funkce se ujímá Bill Ready, který šéfoval obchodu v Googlu.

„Bill bude pro tuto kapitolu společnosti lepším CEO než já,“ uvedl Silbermann pro list The Wall Street Journal.

Pinterest se už totiž dlouho investorům jeví jako promarněná příležitost. Má stovky milionů uživatelů, kteří většinu času tráví tím, že si „špendlí“ zboží, služby a nápady, které se jim líbí.

Platforma by proto mohla profitovat z užší provázanosti s obchodníky, což bohužel doposud významně zanedbávala. Ready, jehož funkce v Googlu zněla přesně president of commerce, payments & next billion users, má s e-commerce letité zkušenosti. Než v roce 2020 zakotvil v Google, byl na vrcholových pozicích ve společnostech jako Venmo či PayPal. Za jeho působení Google Shopping sice nijak významně neovládl svět e-commerce, ale Ready rozhodně zanechal stopu. Obchod se stal součástí YouTube, Google za Readyho změnila způsob fungování Shoppingu a investovala do platebního systému Wallet.

„V další fázi naší cesty pomůžeme lidem propojit se ještě více s inspirativními produkty a službami na naší platformě, aby si mohli vybudovat lepší životy,“ napsal na síť LinkedIn. „Jako někdo, kdo strávil většinu své kariéry v obchodě a platbách vidím jasně, že Pinterest má příležitost vybudovat něco jedinečného, speciálního,“ uvedl.

Pinterest má v současné době 433 milionů aktivních uživatelů měsíčně, čísla ale poslední dobou klesají. V Česku Pinterest měsíčně využívá přes milion lidí, z čehož tvoří zhruba tři čtvrtiny ženy.