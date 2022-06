Nejsledovanějším typem online videí jsou u nás aktuálně zpravodajská videa, která alespoň několikrát týdně zapíná více než třetina internetové populace. Druhé a třetí místo pak patří seriálům a filmům. U seriálů stále přetrvává jasná preference českého znění, které z variant sledování zůstává nejvyhledávanější. Na druhém místě je sledování s českými titulky.

Data vycházejí z aktuální volně prodejné studie Nielsen Admosphere Video na internetu 2022, která už dnes zachycuje více než 10letý trend vývoje sledování online videoobsahu v Česku. Dotazování aktuálního ročníku proběhlo na jaře 2022 metodou online sběru na vzorku tisícovky respondentů z internetové populace Českého národního panelu starších 15 let.

Video je formát, kterému se v online prostředí nesmírně daří. Být v současnosti tvůrcem online obsahu a opomíjet video, se stalo takřka nemyslitelným. O jaká videa je ale v Česku největší zájem? Pokud se bavíme o frekvenci sledování alespoň několikrát za týden, jsou to aktuálně zpravodajská videa, která uživatelé konzumují nejvíce (37 %). Nutno podotknout, že na toto prvenství má pravděpodobně vliv i silný zájem o téma ruské invaze na Ukrajinu, které v době dotazování (přelom března a dubna) plnilo zpravodajská média. Na velmi těsném druhém místě jsou momentálně seriály, jejichž nabídka se v posledních letech také rozšiřuje rychlým tempem: 36 % online respondentů je sleduje několikrát za týden i častěji. Filmy, které jsou třetím nejsledovanějším typem online videoobsahu, si v této frekvenci pouští 34 % dotazovaných. Čtvrté a páté místo patří vtipným videím a videím hudebním (31 %, resp. 28 %).



U seriálů stále preferujeme české znění

Tři čtvrtiny internetových uživatelů stále nejraději koukají na seriály v češtině, případně slovenštině (tedy i dabované), což je sice stále drtivá většina. Popularita seriálů v českém znění navíc významně stoupá s věkem: v nejmladší skupině respondentů (15–24 let) je preferuje „jen“ 42 % dotázaných, z respondentů ve středním produktivním věku (35–44 let) už 77 % a z dotázaných nad 55 let dokonce 90 %. Seriálům s českými titulky dává přednost 16 % dotázaných. Jejich obliba naopak s věkem klesá – nejpopulárnější jsou u nejmladší skupiny (30 %), kdežto z lidí 55+ je preferuje jen v 7 %. Nejméně vyhledávané je sledování seriálů s anglickými titulky (5 %) nebo v anglickém znění bez titulků (3 %). Oba způsoby opět vedou u nejmladších ročníků: 15 % 15–24letých preferuje seriály s anglickými titulky a 11 % v angličtině bez titulků.