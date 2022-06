Do čela skupiny Mall se posouvá zkušený manažer Jakub Střeštík. Dosavadní CEO Jan Hanuš se rozhodl ve své funkci ke konci července skončit a věnovat více času své rodině a menším, osobním projektům.

Střeštík se bude soustředit na rozvoj silných stránek Mallu, kterými je historicky nejen model marketplace, ale také prodej zboží z vlastních skladů (1P byznys). Jeho hlavním úkolem pro následující období bude úspěšně završit integraci s nákupní platformou Allegro a pomáhat celé skupině upevňovat si pozici e-commerce šampióna střední a východní Evropy.

Jakub Střeštík před nástupem do Mallu pracoval na vedoucích manažerských pozicích v několika nadnárodních koncernech podnikajících v gastronomii, elektronice a retailu. Devět let stál v čele společnosti Kika Nábytek v Česku a na Slovensku, od ledna 2018 navíc šéfoval i Kika v Rumunsku. V letech 2004 až 2008 pracoval jako regionální ředitel restaurací rychlého občerstvení KFC a Pizza Hut. Do Česka mimo jiné přivedl i kavárenský řetězec Starbucks a slovenského prodejce elektroniky Nay.

„Poslední dva roky jsem se soustředil na zefektivnění klíčových funkcí obchodního oddělení, na rozvoj týmu a přinášení nových obchodních příležitostí, což jsou věci, ve kterých budu pokračovat i nadále. Zahájení integrace s Allegrem je ale novou velkou výzvou a je mi velkou ctí, že se do ní mohu aktivně zapojit a pomoci tak Mallu se v rámci nového spojení dostat na úplně novou úroveň, s níž se pojí mimo jiné možnost oslovit desítky milionů nových zákazníků,“ komentuje svou novou roli Jakub Střeštík.

Dosavadní CEO Mall Group Jan Hanuš do Mallu nastoupil v lednu 2021 a po roce a půl uzavírá velmi úspěšné období. Hanuš Mall poprvé dostal do černých čísel a spolu s původními akcionáři úspěšně dotáhl prodej Mall Group nadnárodní skupině Allegro: „Posledních několik let jsem strávil v seniorních korporátních rolích u velmi náročných projektů. Ten poslední – mou misi v Mall Group – jsme zakončili úspěšných dokončím prodeje firmy. Je to milník, který mě přiměl ohlédnout se také za ostatními výzvami, které mě v životě provází, a rozhodl jsem se vyhradit si více času na svou rodinu a menší, vlastní projekty,“ popisuje své rozhodnutí dosavadní CEO Mall Group Jan Hanuš.

Jan Hanuš ve své pozici skončí ke konci července, přičemž část jeho kompetencí přebere právě nový Managing Director Jakub Střeštík.