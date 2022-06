Britská značka Robinsons a tenisový Wimbledon ukončili své partnerství po 86 letech spolupráce.

Po téměř devíti desetiletích tak skončilo druhé nejstarší sponzoringové partnertsví sportu na světě. Už 120 let totiž trvá partnertsví nejikoničtějšího Grand Slamu s výrobci míčků Slazenger. „Jsme nesmírně hrdí na to, že jsme byli tak prominentním partnerem tohoto historického turnaje po tolik let a na širší roli, kterou jsme sehráli při posilování zapojení do hry tenisu ve Spojeném království,“ říká mluvčí Britvic.

V prohlášení All-England Lawn Tennis Club (AELTC), pořadatel Wimbledonu, uvedl, že je „nesmírně hrdý na historické spojení s Robinsons po tolik let“. Podle zdrojů The Guardian ale za koncem druhé nejdelšího sponzorství na světě stojí rozpory. Britvic chtěl na turnaji propagovat některé ze svých dalších produktů, jako jsou Pepsi Max a Fruit Shoot. AELTC ale byl proti tomu, aby byl spojován s jinými slazenými nápoji.

„Robinsons se zrodila v šatnách ve Wimbledonu, když obchodní zástupce kombinoval krystaly Robinsons s citronovou šťávou, cukrem a vodou a od té doby se tam pije,“ uvedl Matt Barwell, CMO Britvic, která Robinsons vlastní. Společnost se chce zaměřit na kampaň „Big Fruit Hunt“, která vybízí rodiny, aby vyšly ven a zúčastnily se virtuálního lovu ovoce a šanci vyhrát ceny a rozšířit svůj záběr z “14dnů v létě” na celé letní období.