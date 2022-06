Legendární český hokejový útočník Jaromír Jágr se předminulou středu střetl v Praze s tramvají. Pomalu větší pozdvižení, než nehoda samotná — Jágrovi se naštěstí nic nestalo a může dál hrát hokej — způsobila zpráva, že se stala v elektromobilu Kia EV6.

A protože osud má smysl pro humor, stalo se to navíc ve stejný den, kdy automobilka vydávala zprávu o tom, že tento model získal v crashtestech NCAP nejvyšší bezpečnostní hodnocení pět hvězdiček. Propagaci vozu a ukázce jeho bezpečnosti nemohl Jágr pomoci víc. Byť samozřejmě nešlo o úmysl.

Jágr je skutečně dlouhodobým ambasadorem vozů Kia, stejně jako jeho klub Rytíři Kladno. Značka ale spojení s hvězdou využívá velmi střídmě a většina populace o partnerství nepochybně — až do osudné středy — nevěděla. Samotné spojení Jágra se značkou Kia na první pohled nepůsobí úplně uvěřitelně. S Jágrem bychom přirozeně spojovali spíš prémiovou značku. Ostatně už jednou se Jágr „proslavil“ ambasadorstvím s telefony Huawei, které sám znevěrohodnil selfie z posilovny focenou iPhonem.

Nicméně podle vyjádření Kia je spojení naopak přirozené, Jaromír je povahou klidný řidič, elektromobily či hybridy Kia mu vyhovují, a navíc jde o širší spolupráci i s hokejovým klubem. Bez hlubší znalosti cílů a strategie Kia s tím nelze polemizovat, ale co mne na celé situaci zaujalo nejvíc je, jak jedna malá nehoda může uvěřitelnost z pohledu veřejnosti úplně změnit. Díky srážce a následné fotodokumentaci z místa nehody si veřejnost Jágra se značkou Kia přirozeně spojila. Vnímá situaci jako autentickou, nenahranou. Pokud by chtěla Kia nyní s Jágrem marketingově pracovat víc, bude to působit přirozeně. My lidé totiž milujeme, když máme pocit, že jsme svědky něčeho nečekaného. Když v divadle zažijeme, jak se herci navzájem „odbourali“ nebo zapomněli text. Když Tesla při demonstraci nerozbitnosti Cybertrucku na premiérovém odhalení rozbije nečekaně okénko kladivem. Autentický zážitek, nepřelakovaná realita, jsou dnes pro nás výjimečné. Dva roky na home office a další porce virtuality sociálních vztahů naši potřebu autenticity možná ještě umocnila. Tak na to při plánování svých komunikačních aktivit myslete.