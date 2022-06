Zaměření na emoce a pohodlí zákazníků přineslo prodejnám Super zoo vyšší čísla i během pandemie.

Přehledný prostor, snadná orientace, zábavné části i důraz na lásku k domácím mazlíčkům. Prodejny chovatelských potřeb Super zoo postupně získávají podobu, která odráží identitu a hodnoty této značky. Koncept se zaměřuje na potřeby zákazníků a příjemné emoce spojené s nakupováním. Jeho cílem bylo stanovit zákaznickou cestu, která nenuceně zákazníka provede celou prodejnou a seznámí ho s kompletní nabídkou.

K větší samostatnosti zákazníka přispívají edukativní prvky a jednoduchá grafika značící kategorie. Zákazník si tak udělá o prodejně přehled už na začátku a nehrozí, že by se mezi zbožím ztratil. Pokud se totiž zákazník cítí zahlcen a nemůže najít to, co hledá, z obchodu odejde. Proto jsme hlavní kategorie označili jednoduše — obrázky domácích mazlíčků. Díky tomu hned u vchodu majitelé koček, psů nebo hlodavců vědí, kam se vydat. Jednoduchá grafika napoví, co zákazníka čeká například při pořizování králíčka. U „útulkového“ stromu se zase může dočíst o charitativních projektech. Díky jednotlivým částem zákaznické cesty jsou nakupující plně samostatní, což mnohým vyhovuje. A pro složitější dotazy je tady přítomen vyškolený personál.

Emoce vedou k nákupu

Vedle praktičnosti jsou důležitou součástí konceptu i emoce. V dnešní době, kdy všechno seženeme přes internet a prakticky nemusíme do prodejen vůbec chodit, se z nakupování stala spíše zábava a forma trávení volného času. Na to jsme pamatovali a do konceptu zavedli několik zábavných prvků, které zaujmou nové i stávající zákazníky. Nový koncept se zaměřuje především na pozitivní emoce a prvky, které je podporují. Atraktivní expozice s živými zvířaty do prodejny přilákají i zákazníky, kteří mazlíčka zatím nevlastní, ale vyvolané emoce ho mohou k jeho pořízení přimět. Stávající majitele mazlíčků pak dokáže přimět k nákupu grafika nad psími pamlsky říkající: „Nezapomeňte jim koupit něco na zub.“ Emoční prvky mají velký význam, proto jich v konceptu najdete hned několik, například expozici živých zvířat či chill out zónu s měsíčními medúzami.

Čísla mluví za vše

Díky zmíněným vlastnostem nového konceptu, přinesl rebranding jasné výsledky. V prodejnách s novým designem neustále dochází ke zvýšenému počtu opakovaných nákupů, a to především díky silnému emočnímu zážitku. Obrat v prodejnách s novým designem dosahuje významně vyšších nárůstů prodejů než v prodejnách se starým designem. V roce 2021 byly průměrné měsíční tržby v rebrandovaných prodejnách přibližně o třetinu vyšší než v prodejnách se starým designem. S tím je spojené i zvýšení průměrné hodnoty nákupu v nových prodejnách o deset procent. Celkově pak tržby meziročně stouply o dvacet sedm procent. Kromě vyšších tržeb přispěl rebranding i k lepšímu vnímání značky. Díky prvkům podporujícím zážitek z nákupu stoupla podpořená znalost značky z padesáti pěti na osmdesát dva procent.

Koncept dále rozšiřujeme

Aby čísla i nadále rostla, musí koncept držet krok s dobou a se zákazníky. Je tedy třeba ho i nadále vylepšovat a rozšiřovat. Společnost Super zoo chce zákazníkům ukázat, že jí na zvířátkách záleží stejně jako jim. Proto do svých vybraných prodejen přidává i nadstandartní služby a my jí pomáháme nové prvky do již existujícího konceptu zakomponovat. Psí salon vznikl v návaznosti na koncept prodejen a mazlíčkům dopřává stejnou péči jako pánům v oblíbených „barber shopech“. Salon včetně čekací zóny plynule navazuje na koncept prodejen, aniž by design narušil. V jiných vybraných obchodech zase mohou zákazníci využívat službu Nasyptesi, kde si požadované množství granulí odsypou do kyblíku, který mohou používat opakovaně. Ten zachová čerstvost granulí a zákazník navíc šetří přírodu. Výhodou pro klienta je, že nové prvky i původní koncept jsou navržené námi. Tím jsme schopni implementovat nové služby rychle, a hlavně bez jakéhokoliv narušení stávajícího designu prodejny.