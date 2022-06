Digitalizace – na jednu stranu buzzword, na druhou stranu v posledních několika letech společný rys snad každého odvětví na trhu. Jedním ze segmentů, kterých se dotkla nejvíc, jsou rozhodně eventy.

Velké společnosti zjistily, že dokáží ušetřit, navázat důležité kontakty a přitom lidem zajistit, aby i z pohodlí gauče zažili spoustu zábavy. No jo, ale co dnes? Máme sice pohodlí, ale chybí nám kontakt. Chceme se socializovat, potřást si rukou a osobně navazovat nové byznysové vztahy. Proto se od virtuálních konferencí zase přesouváme k fyzickým událostem v reálném světě. S sebou jsme si však přinesli důležité zkušenosti. A změnily se také potřeby trhu.

Pravděpodobně nejdůležitějším zjištěním poslední doby je, že úspěch eventů v mnohém závisí na správném nastavení priorit a nelze je jednoduše unifikovat. Je obrovský rozdíl, zda event pořádá globální korporace s cílovou skupinou uživatelů roztroušenou po celém světě, nebo jde o lokální akci s velmi osobním přístupem. Někde bude mít smysl fyzický event, jinde je zase lepší vytvořit virtuální prostor, ve kterém se nezávisle na lokaci a časovém pásmu mohou sejít všichni zájemci. Přestože současný trend ukazuje na velký zájem o osobní potkávání a networking, eventové platformy se naučily využívat výhody digitálu a přizpůsobovat se lidem.

Z lokálního večírku na globální konferenci

Obzvlášť v Česku můžeme sledovat trend fyzických eventů, jsme prostě malý píseček. Lidé se chtějí potkávat, kdykoli je to možné, a fyzické eventy určitě dávají smysl. Mluvíme samozřejmě o lokálních eventech, networkingu, veletrzích a podobně. Populární jsou ale také kombinované akce s fyzickou přítomností a virtuálními streamy obsahu. Pak je tu takzvaný kaskádový obsah, kdy malý webinář láká na velký virtuální event, případně fyzickou konferenci, anebo tímto způsobem probíhá rovnou celá kampaň. Fantazie má jednoduše hranice hodně daleko. Jasně, globální korporace jsou stále omezené tím, že mají lidi rozeseté po celé planetě, a tak je pro ně nejvýhodnější uspořádat event virtuálně a zapojit je prostřednictvím gamifikace a personalizace.

Hybridní budoucnost

A pak jsou tu hybridní akce, které podle mě zatím na pořádné objevení čekají. Klienti, ať už markeťáci, obchoďáci, nebo evenťáci, si u nás poskládají moduly a funkce přesně tak, jak chtějí. Ušetří čas, peníze a získají prostor více se věnovat lidem. Skoro polovina event manažerů totiž u tradičního plánování a zařizování akce tráví denně často až 20 hodin. Spousta stresu a hlavně času, který lze díky moderním nástrojům využít mnohem efektivněji. Cílem je přece zaujmout publikum, nalákat co nejvíce účastníků, edukovat a přitom nabídnout zábavnou interakci. A je jedno, zda se to odehrává digitálně, nebo fyzicky.

Kombinace možností fyzických a virtuálních akcí přitom láká stále více společností. Dostanou totiž neuvěřitelně flexibilní podmínky pro přesně ten obsah a funkce, které potřebují. Je tu ale jeden problém, zatím s nimi moc neumějí pracovat. Nevidí, že tak mohou postavit prostředí, do kterého lidé volně přichází a z něhož odchází, je průběžně doplňováno a využíváno v průběhu celého roku. Už totiž nemluvíme o jednorázových akcích, ale o tom, že péče o komunitu je naprosto zásadní. A ačkoli společnosti vědí, co chtějí, je třeba je k tomu ještě trochu nasměrovat.

Čímž se dostávám k tomu, že moderní nástroje pro tvorbu eventů by měly být srozumitelné a vystupovat v roli rádce a průvodce. Klienty provést vším, co potřebují vědět, a ukázat jim, jak důležité je postarat se o svou komunitu a dosáhnout stanovených cílů, případně si cíle stanovit. Protože vědět, co potřebuji a co potřebuje moje komunita, může být rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.