Od června je novým CEO fintechové služby Mallpay Richard Kotrlík. Ve funkci nahradil Adama Kolesu, který po čtyřech letech pozici opouští.

Richard Kotrlík působil od roku 2014 v ČSOB v několika manažerských rolích Zodpovídal například za inovace na hypotečním poli nebo design nových úvěrových produktů. Od roku 2018 vedl 25členný tým jako šéf oddělení spotřebitelských úvěrů. Do Mallpay přišel na sloučenou pozici CFO a CRO jako manažerská dvojka v roce 2019 poté, co do projektu 50 procenty vstoupila právě ČSOB. Zhodnotil tak mimo jiné i zkušenosti z konzultační společnosti EY, kde v letech 2009–2013 působil jako konzultant v oblasti risk managementu a interních auditů.

Jeho hlavní misí bude navázat na aktuální růst projektu, který jen za loňský rok zprostředkoval platby za více než 300 milionů korun a jež pravidelně využívá přes 100 tisíc Čechů. S podporou sedmdesátihlavého týmu zároveň dokončí odloučení fintechu od Mall Group a jeho větší integraci – již pod novým názvem – do aktivit nového 100procentního vlastníka, skupiny ČSOB.

Právě koordinace aktivit s ČSOB by měla být klíčová a může se do budoucna stát hlavní konkurenční výhodou Mallpay. Mallpay bude totiž pod Kotrlíkovým vedením v oblasti on-line plateb nově vystupovat v roli experimentálního dodavatele fintechových řešení pro českou a časem možná i evropskou skupinu.

„Společně s ČSOB v následujících letech přineseme inovativní řešení, která nám umožní i nadále kombinovat nízké riziko a zároveň odloženou platbou zaplatit stále širší sortiment,“ zmiňuje Kotrlík. „Odložené platby v našem pojetí představují jasný benefit jak pro běžné zákazníky, kteří získávají možnost zaplatit za zboží v klidu až po jeho doručení a vyzkoušení, tak e-shopy, pro které služba přináší u zákazníků vyšší důvěryhodnost, a ti se pak rádi vracejí a neutrácí jinde. I proto věřím, že jednou naše odložené platby budou tvořit každou třetí on-line platbu v Česku a stanou se v budoucnu novým standardem.“