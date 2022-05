Poté, co Elon Musk koupil sociální síť Twitter, začaly spekulace o tom, zda dojde k revizi zákazu Donalda Trumpa. A nyní Musk oznámil, že je síť po jeho úspěšném převzetí připravena Trumpův účet obnovit.

Zakladatel a předchozí CEO Jack Dorsey, během jehož působení v čele sociální sítě došlo k zablokování Trumpova účtu, napsal, že souhlasí s Muskem, že rozhodnutí o trvalém zákazu Trumpa bylo „morálně špatné a zcela stupidní.“ Musk s ním ostatně prý vše probíral.

„On i já máme stejný názor, že trvalé zákazy by měly být extrémně vzácné a skutečně vyhrazené pro účty, které jsou roboty nebo spamovými podvodnými účty,“ řekl Musk. Dorsey potvrdil svou dohodu s Muskem v dalším tweetu. „Existují výjimky jako sexuální vykořisťování dětí, nezákonné chování, spam nebo manipulace se sítí, ale obecně jsou trvalé zákazy selháním a nefungují,“ napsal. Vrátil se také k zákazu o němž uvedl, že šlo o obchodní rozhodnutí, které se stát nemělo. A udělala jej celá společnost. „Korporace by v první řadě neměla dělat toto rozhodnutí. Ne kvůli něčemu tak důležitému, jako je veřejná konverzace,“ dodal Dorsey.

Trumpův twitterový účet byl trvale pozastaven poté, co na něm zveřejnil video výtržníků, kteří vtrhli do budovy Kapitolu v lednu 2021. A twitter tehdy na blokaci uvedl, že pozastavil Trumpův účet „kvůli riziku dalšího podněcování k násilí“. Už když se spekulace o možném zrušení zákazu dříve objevila, Trump uvedl, že ani poté se nehodlá na sociální síť vrátit. V únoru spustil svou vlastní aplikaci pro sociální média Truth Social, která se nápadně podobá Twitteru.

Podle řady expertů Musk tímto rozhodnutím riskuje zlobu uživatelů. “Jestli Muska trápí, kolik lidí naštval zákaz Donalda Trumpa, uvidí o kolik lidí více naštve zrušení zákazu,” uvedla pro The Guardin profesorky etiky na univerzitě v Notre Dame v Chicagu. Twitter po oznámení Muskova převzetí ztratil statisíce uživatelů podle dat analytické společnosti Social Blade.

Podle organizace Media Matter for America by Trumpův příklad mohl umést cestu pro další zablokované účty, například Alexe Jonese, Rogera Stonea, nebo Davida Ickeho. Navíc by Trumpův návrat mohl být problematický i z hlediska pravidel pro správu online obsahu v rámci Digital Service Act.