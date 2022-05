Konto Bariéry v letošních charitativních bězích Run and Help vybírá prostředky na bionickou protézu nohy pro sedmnáctiletou Dášu. Propagační spot vznikl v rámci dlouhodobé pro bono spolupráce s agenturou VCCP. Představí se v něm mimo jiné tenistka Andrea Sestini Hlaváčková, která je letos patronkou projektu.

Šňůra charitativních běhů Run and Help je každoroční běžeckou akcí otevřenou široké veřejnosti. Její účastníci přispívají prostřednictvím dobrovolného startovného handicapovaným lidem. Výtěžek letošního osmého ročníku poputuje na bionickou protézu nohy pro sedmnáctiletou Dášu, která se v kampani objeví po boku Andrey Sestini Hlaváčkové jako tváře letošních běhů. „Je pro mě obrovskou ctí, že můžu svým ambasadorstvím příběh Dáši podpořit a celkově se spojit s charitativní činností Konta Bariéry. Moc se těším na společný běh v některé ze škol a pevně věřím, že vybereme dostatek financí na to, aby s námi třeba za rok mohla Dáša běžet také,“ popisuje tenistka.

Kampaň s heslem Běžím pro Dášu má za úkol vyzvat k registraci do závodu co nejvíce lidí, a to i nesportovců. „Naším cílem bylo zapojit do kampaně i lidi, kteří se jakýmkoliv běžeckým závodům obloukem vyhýbají. Vypůjčili jsme si proto jako její ústřední motiv frázi, kterou jednou za den použije téměř každý z nás, ať už běžíme pro děti nebo pro kafe,“ komentuje vznik kampaně Alena Pondělíčková, copywriterka VCCP. „Run and Help je krásný projekt, ve kterém doslova platí, že není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, přesněji řečeno registrovat se,“ doplňuje Michaela Jónová, senior account manažerka VCCP.

Kampaň vznikla jako již třetí pro bono spolupráce Konta Bariéry a agentury VCCP. „Moc si tohoto spojenectví s VCCP vážíme. Stali se pro nás osvědčenými partnery a jejich nápady na prezentaci našich charitativních projektů nám dělají radost a přinášejí dobré výsledky,“ říká Božena Jirků, ředitelka Konta Bariéry. Spot natočil režisér Adam Martinec v produkci Armada films. Kampaňové vizuály vyfotil Srdjan Stanojević v inhouse designovém a produkčním studiu Girl & Bear pod hlavičkou VCCP. Kampaň poběží online a v tisku od konce dubna.