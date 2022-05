Organizace Člověk v tísni dnes zahájila Týdny mediálního vzdělávání, které prostřednictvím svého vzdělávacího programu JSNS pořádá už po šesté. Jejich cílem je rozvíjet mediální gramotnost a posilovat kritické myšlení žáků a studentů. Zapojit se do nich může kterákoliv základní a střední škola v České republice, a to až do 17. června.

Týdny mediálního vzdělávání letos doprovází i komunikační kampaň, která s hravostí a nadsázkou přibližuje široké veřejnosti jinak vážné téma mediální gramotnosti. Cílem komunikační kampaně směřující na web pestujememedialnigramotnost.cz je vzbudit zájem o problematiku mediálního vzdělávání u široké veřejnosti. S využitím paralel z rostlinné říše vybízí k ověřování informací z více zdrojů, podpoře kvalitních a nezávislých médií, obezřetnosti při výběru důvěryhodných zdrojů informací a poukazuje na negativní vliv dezinformací na veřejné mínění a mezilidské vztahy.

Kampaň se během května a června objeví na outdoorových nosičích v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě a Plzni. Bude také podpořena online bannery, videoreklamou, inzercí v tištěných médiích a na sociálních sítích. Komunikaci doplní třicetisekundový rozhlasový spot, kterému propůjčila hlas moderátorka Událostí České televize Marcela Augustová spolu s herci Petrem Čtvrtníčkem a Tomášem Měcháčkem.

Online kurzy s Jankem Rubešem

Týdny mediálního vzdělávání doprovází vydání několika nových výukových materiálů na portálu jsns.cz, které obohatí stávající nabídku více než 70 audiovizuálních lekcí k danému tématu. Série interaktivních online kurzů s Jankem Rubešem je primárně určena pro věkovou skupinu 13 — 17letých. Mladý youtuber v nich studenty postupně seznamuje s pěti tématy z oblasti mediální gramotnosti: dezinformacemi, kyberbezpečím, zpravodajstvím, sociálními bublinami, reklamou a marketingem. Jednotlivé kurzy mohou studenti absolvovat samostatně na mobilu či počítači během domácí přípravy nebo při výuce ve třídě. Kurzy jsou doplněny krátkou bonusovou hrou k dezinformacím. Vznikly ve spolupráci se společností Educasoft, která se na e-learning specializuje.

O médiích zábavně

Další novinkou na portálu jsns.cz jsou tři lekce série O médiích, založené na svěžím vzdělávacím formátu australské veřejnoprávní televize. V prvním z dílů jsou mladým lidem vysvětlena kritéria, na jejichž základě vybírají redakce médií zprávy k uveřejnění. Ve druhém díle je pozornost věnována problematice fake news. Třetí díl se zaměřuje na složitější témata, jakými jsou kognitivní zkreslení (bias) a předsudky. Na českém dabingu se mj. podíleli Martha Issová, Pavla Beretová, Anna Čtvrtníčková, Jan Cina a Petr Vančura.

Překlopení série O médiích z původní australské verze do české (dabing, vznik nových výukových materiálů, informačních textů a vzdělávacích interaktivních kvízů) se uskutečnilo díky finanční podpoře nadace Bakala Foundation. „Mediální výchova rozvíjí u dětí kritické myšlení a obezřetnost. S pomocí jednoduše pochopitelných konceptů se děti naučí rozklíčovat zprávy, které je obklopují, a dokáží lépe posoudit, které z nich mohou být nepravdivé či manipulativní. Určitě je to cesta, jak do budoucna vybavit společnost tak, aby byla odolná vůči dezinformacím a mediálním tlakům,“ vysvětluje motivaci podpořit vznik nových lekcí o médiích ředitel nadace Bakala Foundation Václav Pecha.

Debata s novináři

Vzhledem k probíhající válce na Ukrajině připravili pořadatelé debatu s novináři s názvem Práce válečného zpravodaje. Je určena primárně starším žákům druhého stupně ZŠ a studentům středních škol. Ti budou moct hostům debaty pokládat otázky prostřednictvím aplikace sli.do (jak v průběhu živého vysílání, tak několik dní předem). Pozvání k debatě přijali: Petra Procházková, zpravodajka aktuálně působící v Deníku N, která reportovala z řady válečných konfliktů v Asii i Africe. Debata se uskuteční v pátek 20. května v 10 hodin.

Balíček výukových materiálů

Všichni vyučující, kteří se do Týdnů mediálního vzdělávání zaregistrují, získávají od pořadatele zdarma balíček s výukovými materiály, který si mohou sami variantně sestavit z nabízených publikací tak, aby obsah balíčku odpovídal jejich potřebám a věku žáků. Prvních 100 přihlášených získá i bonus v podobě nedávno publikované knihy novináře Ondřeje Kundry Novičok nebo kulka: Jak umírají Putinovi kritici.