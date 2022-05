V aktuální náborové kampani, která poběží až do podzimu, cílí Policie ČR na nováčky do 35 let. „Najdeš tady hardwary, softwary, dobrý káry, bodyguardy,“ rýmuje policejní sbor v téměř dvouminutovém videu, kde nešetří obvyklými policejními klišé, jako je přitažlivost uniforem či práce ve vzduchu, ve vodě i na zemi.

Podle plukovníka Ondřeje Moravčíka, vedoucího oddělení tisku Policie ČR, stojí za kampaní odbor komunikace a vnějších vztahů ve spolupráci s personálním odborem. „Zacílená je na všechny osoby, které splňují zákonné požadavky na službu u Policie ČR. Věk nehraje roli, nicméně filosofií se kampaň snaží oslovit lidí ve věku mezi 18-35 roky. Kampaň běží na sociálních sítích, ve vybraných médiích a v tomto duchu bude pokračovat až do podzimu (s výjimkou části letních měsíců),“ napsal Moravčík. Policii aktuálně chybí přes 5000 lidí.