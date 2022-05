Petici vyzývající Vládu a Parlament České republiky k ukončení krutého a zbytečného věznění hospodářských zvířat v klecích spustila česká pobočka mezinárodní organizace Compassion in World Farming (CIWF).

Petice za Konec doby klecové vznikla v souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím EU a navazuje na stejnojmennou úspěšnou Evropskou občanskou iniciativu, v níž 1,4 milionů občanů a občanek EU požadovalo ukončení klecových chovů pro prasnice, telata, králíky, slepice, křepelky či husy a kachny. Evropská komise se následně zavázala, že do roku 2023 předloží legislativní návrh na postupné a definitivní zrušení klecí v celé EU.

Romana Šonková, vedoucí CIWF Česko, vysvětluje: „Díky Evropské občanské iniciativě Konec doby klecové jsme v Evropské unii nastartovali proces ukončení klecových velkochovů. Navíc v České republice máme už schválený zákaz klecí pro nosnice. K finálnímu prosazení závazné legislativy EU však zbývá ještě kus cesty. Návrh na zákaz klecí musí být předložen Evropskou komisí a následně přijat jak Evropským parlamentem, tak Radou ministrů jednotlivých členských zemí. Je proto naprosto zásadní, aby česká vláda, zejména v době českého předsednictví EU, ukončení klecových velkochovů jednoznačně podpořila a celý legislativní proces urychlila. Právě o to žádá naše petice.“

Patronkou kampaně Konec doby klecové je známá spisovatelka a novinářka Adéla Knapová: „Klecové chovy jsou naprosto zbytečné a neobhajitelné. Pokud se chceme považovat za vyspělou civilizaci, musíme okamžitě ukončit toto mučení jiných živých bytostí. Změnit to může každý z nás – nejen jako občané podpisem petice a tlakem na politiky, ale i svým chováním coby spotřebitelé. Dejme jasně najevo, že tuto zrůdnost už nebudeme tolerovat.“

Adéla Knapová

Svůj hlas k petici připojil také hudebník Tomáš Klus se svou manželkou Tamarou: „Kdyby Noe zavřel zvířata do klecí, zbyla by zde jen potopa. Osvoboďme zvířata a žijme v souladu s přírodou. Hlavně tak, abychom se za sebe nemuseli stydět. Civilizovaná společnost a klecové chovy nejdou dohromady. Civilizovaná společnost je o svobodě. Nezavírejme oči před tím, co se děje v pozadí.“

Konec doby klecové veřejně podporují i další významné osobnosti – herečka Kristýna Frejová, zpěvák Jakub Ryba, filmová režisérka Mira Fornay, spisovatel David Zábranský a výtvarnice Veronika Šrek Bromová.

V EU trpí v klecích každý rok více než 300 milionů hospodářských zvířat, z toho více než 5,5 milionů přímo v České republice.

„Prasnice se chovají v tak úzkých kotcích a klecích, že se v nich ani nemohou otočit. Telata se záhy po porodu izolují do individuálních boxů, kde trpí samotou. Králíci v klecích nemohou skákat, slepice nemohou ani pořádně roztáhnout křídla. Zkrátka klecový chov je opravdu krutý, ale je i zbytečný, protože alternativy již dnes existují,“ dodává Šonková.

Celoevropskou výzvu k ukončení používání klecí pro hospodářská zvířata podpořilo již dříve taktéž 140 evropských vědců, včetně slavné a uznávané vědkyně a ochránkyně přírody Dr. Jane Goodallové. Průzkum veřejného mínění Eurobarometr prokázal, že víc než 94 % lidí v EU považuje za důležité postarat se o to, aby hospodářská zvířata měla dobrý život.

Petici je možné podepsat online na www.konecdobyklecove.cz.