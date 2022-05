Eos media spouští svou první brandovou kampaň v historii. Zaměřuje se na neefektivní „bafuňářství“ v českém sportu.

Česká firma eos media, poskytující komplexní nástroj ke správě a řízení sportovních klubů, spustila svou vůbec první reklamní kampaň. Za ní i celkovou marketingovou koncepcí stojí marketingový konzultant Tomáš Janča. Ústředním motivem celé kampaně je snaha zbavit český sport „bafuňářského“ stylu řízení a uvolnit cestu digitalizaci a profesionálnímu nástroji, který klubům šetří čas, peníze i práci.

„Český sport digitalizujeme už od roku 2011. Teď konečně nastal čas, kdy chceme co největšímu možnému počtu sportovců, rodičů a samozřejmě i sportovních klubů říct, že jsme tady a že jim můžeme výrazně pomoct. Za svým produktem si stoprocentně stojíme a jeho přínos v kampani dokazujeme i reálnými referencemi ze strany klubů, které klubovou platformu eos využívají dlouhodobě,“ říká Ondřej Syrový, zakladatel a jednatel eos media s.r.o.

Nová strategie spočívá v upevnění positioningu, jasné definici architektury značky a v nastavení externí komunikace. Od spolupráce si eos media slibuje hlavně zvýšení povědomí o značce téměř na dvojnásobek, a to zejména v cílové skupině, kterou tvoří přibližně tři tisíce lidí. Dosáhnout toho firma chce pomocí své historicky první brandové kampaně, jejímž poznávacím znamením napříč formáty je postava bafuňáře s vlastnostmi, které představuje – neefektivita, netransparentnost, neochota a využívání zastaralých metod řízení klubu.

Kampaň sestává ze série podcastů, článků, klasické inzerce i videospotů. Firma eos media oslovila své dlouhodobé klienty, kteří v krátkých videích popisují, s jakými problémy se potýkali před implementací klubové platformy i jak jim eos club zone usnadnila celkové řízení klubu. V poslední části kampaně se eos media soustředí na komunikaci orientovanou na samotné produkty firmy a jejich výhody.

Hlavní minutový spot vyobrazuje sportovního trenéra, jak vyjmenovává nekonečnou agendu klubu rodičům, kteří chtějí přihlásit svého syna na fotbal. Situaci zpovzdálí pozoruje typický bafuňář, který má vše pod palcem. Claim kampaně zní Nebuď bafuňář. Udělej si to jednoduché! a hlavním cílem spotu je sdělit klubům a jejich vedení, že kluby skutečně lze řídit efektivněji a transparentněji.

„Prostřednictvím postavy typického českého sportovního bafuňáře jsme s eos chtěli definovat nejen to, co eos je, ale i to co není. Řídit klub po všemožných excelových tabulkách (v tom lepším případě) je ryzím projevem bafuňářství staré školy. Eos nabízí pravý opak – moderní aplikaci k efektivnímu řízení klubu, které nepřidělává práci, nýbrž šetří čas, peníze a nervy všem zainteresovaným. Jedná se o B2B kampaň, proto významná část komunikace a zbrusu nového webu je postavena také na dobrých zkušenostech spokojených zákazníků eos,“ vysvětluje Tomáš Janča.

V kampani bude eos media využívat YouTube, sociální sítě a internetové i tištěné tituly. Kampaň bude doplňovat PR komunikace, kterou zajišťuje Taktiq Communications.