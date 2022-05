Novým marketingovým ředitelem Czech News Center se stal Jan Fischer. Nahradil Jaroslava Sodomku.

Jan Fischer se do CNC vrátil po několikaletém působení v Nadačním fondu Kapka naděje. V letech 2014 až 2017 se v mediálním domě staral z pozice brand manažera o komerční projekty, Deník Sport nebo o magazín FoMen. Pak řídil téměř 4,5 roku zmíněný Nadační fond Kapka naděje, kde bylo jeho úkolem fungování nadace přenastavit, fond rebrandovat, a také úzce navázat na silné korporátní partnery. Ve Fondu i nadále zůstává jako člen Dozorčí rady.

„Vracím se do mediálního domu, který za poslední roky ušel obrovský kus cesty, a to nejen k digitální transformaci, aniž by opustil pozici jedničky mezi tištěnými médii. Věřím, že marketingový tým pod mým vedením přispěje k posílení silného vztahu s miliony příjemců informací a zábavy napříč mediatypy a platformami, které CNC nabízí,“ říká ke svému novému začátku v CNC Jan Fischer, od kterého si mediální dům slibuje pomoc v realizaci digitálních strategií všech titulů i v posunu směrem k novým, moderním cestám distribuce obsahu k jeho konzumentovi.

Bývalý šéf marketingu v CNC, Jaroslav Sodomka, se přesunul do pozice Commerce Directora komunikační skupiny Publicis Groupe.