Lokální agentura Knowlimits se na základě žebříčku velikosti klientského portfolia stává nejsilnější mediální agenturou v Česku. Pařížský institut RECMA, nezávislá globální organizace analyzující reklamní trh, vypočítal hodnotu portfolia Knowlimits na 250 milionů eur. Tím se agentura poprvé v historii stává jedničkou na českém mediálním trhu.

Dle žebříčku Client Portfolio Growth z ledna 2022 vykazuje nárůst mediální hodnoty klientů agentury Knowlimits 46 procent a dosahuje tak hodnotu klientského portfolia 250 milionů eur.

„Stát se jedničkou na trhu bylo samozřejmě naše přání, ale nevěřili jsme, že se nám tak rychle splní. Je to pro celou agenturu a všechny týmy, které se na úspěchu podílí, obrovská radost. Všichni jsme pyšní na to, co jsme jako lokální agentura dokázali. Za velký narůst vděčíme naším klientům, kteří nám svěřují své reklamní rozpočty, a využívají stále více marketingových služeb, které nabízíme,“ dodávají Markéta Dyllong a Petr Bažant, managing partneři Knowlimits.

Knowlimits je lokální komunikační agentura se zkušeným týmem více něž 160 odborníků. Díky rozšíření portfolia klientů a úspěšné tendrové sezóně, kterou potvrzuje i prvenství v žebříčku Compitches 2021 se stává jedničkou na trhu mediálních agentur a nahrazuje tak Medeu.

Pařížský institut RECMA je jedinou nezávislou organizací hodnotící mediální agentury v celosvětovém měřítku. V současné chvíli RECMA shromažďuje a analyzuje údaje od více než 1 400 agentur v 90 zemích světa. Jedním z kritérií, který institut sleduje, je růst klientských portfolií mediálních agentur.