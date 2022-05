Pod svým brandem JJ68 bude nejproduktivnější Evropan v historii NHL prodával přípravky pro vrcholové i rekreační sportovce a domácí mazlíčky.

Nový brand JJ68 se zaměří na potravinové doplňky nebo kosmetiku převážně českého původu, vyvinuté a vyrobené v Česku. Hlavní filozofií Jágrovy značky je, že co pomohlo jemu, má pomoci i ostatním. Jedná se například o proteinové nápoje, krémy a oleje z konopných semínek, nanonáplasti na zklidnění svalů či potravinové doplňky. Nová značka má tři řady – Performance je určena vrcholovým sportovcům, Be Well je pro rekreační sportovce a třetí For you pet pro domácí mazlíčky. Výrobky, které se chystá uvést na trh, vyzkoušel prý Jágr sám na sobě. Na jejich vývoji hokejista, který v padesáti letech stále hraje nejvyšší soutěž za Rytíře Kladno, jichž je vlastníkem, spolupracoval s experty a vědci.

E-shop Jj68byjagr.com, který Jágrovy kosmetické produkty nabízí, provozuje firma Jágr Team a podle obchodního rejstříku ji vlastní Járgova matka Anna, jednatelkou je Jágrova sestra Jitka Jágrová.

Ze slavní party naganských vítězů vedle Jágr podniká například brankář Dominik Hašek, který však s vlastní značkou Dominator neprorazil a musel ji ukončit. Jeho další byznysový počin v podobě drinku Smarty a plejády bizarních příchutí se vepsal do povědomí především specifickým marketingem a příspěvky na sociálních sítích.