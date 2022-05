V lidech se nahromadila chuť pro velké živé akce a promotéři hlásí rekordní zájem. Náladu kazí fakt, že vstupenky se nakupovaly ještě za předinflační ceny. Chybí také řada profesí.

Letošní festivalová sezona dohání, co poslední dvě zameškaly. Na lidech je podle promotérů už patrné, že se na akce po vynucené pauze nesmírně těší. Do hry ale vstupují nové faktory. Jedním z nich je inflace, která každou akci významně prodražuje. Na druhé straně vstupenky lidem mnohdy platí už dva roky, protože se festivaly neustále odkládaly, a byly tak nakoupeny za staré ceny. Po velkém propadu segmentu také scházejí mnohé „backstage“ profese.

Vohralíka také trápí zvýšené náklady pro organizátory. „Je potřeba si uvědomit, že pořadatelé velkou část vstupenek prodali v letech 2019/2020 za ceny, které odpovídaly rozpočtům (nákladům) tohoto období. Aktuální ceny prakticky všech vstupů jsou ale řádově vyšší. Nezřídka se pohybujeme nad 30 procenty oproti cenám z posledních plnohodnotných ročníků,“ říká s tím, že nárůsty vstupů snad vyrovná obrovský zájem lidí. U partnerů z firem prý pozoruje spíše opatrný návrat. Jejich plnohodnotné zapojení očekává až v příštím, možná přespříštím roce.

Ekonomická nejistota

Na výjimečnost letošní sezony upozorňuje i Jiří Sedlák, mluvčí festivalu Colours of Ostrava. „Letos můžeme pořádat bez jakýchkoliv omezení — festivaly budou moci proběhnout naplno, naživo, se všemi velkými headlinery. Konečně se potkáme s fanoušky u živé hudby a kultury, která přináší neopakovatelné zážitky,“ vypočítává Sedlák pozitiva s tím, že na druhou stranu se bude jednat i o ten historicky nejtěžší ročník. Stejně jako Vohralík poukazuje na to, že ceny vstupenek byly stanoveny už v roce 2019, ale vstupy se platí v letošních cenách. „Covid hned vystřídala válka na Ukrajině a inflace, lidé začali šetřit a neutrácejí za radostné zážitky. Navíc se za dobu pandemie změnily zvyklosti návštěvníků, kteří nakupují vstupenky krátce před akcí, ne dopředu jako dříve. Takže i když festivaly budou moci proběhnout, pociťujeme velkou ekonomickou nejistotu,“ shrnuje rozporuplné pocity.

Letošní Colours of Ostrava se bude snažit navázat na tradiční žánrovou a formátovou pestrost. Speciálně letos festival zahájí Cirk La Putyka se studenty Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění a v neděli před Martinem Garrixem jej zakončí speciálním charitativním koncertem ukrajinsko­‑kanadská formace Balaklava Blues se sborem Permoník Choir Karviná. Novinkou je také NFT kolekce grafik, které obsahují doživotní VIP vstup.

Rekordní „RFP“

Také známý festival Rock for People (RfP) se na letošek chystá ve velkém. Organizátorům se během pandemie podařilo areál získat do dlouhodobého pronájmu, což umožnilo zvýšit kapacitu zhruba o pět tisíc návštěvníků. Promotér Michal Thomes, který je i CEO agentury Ameba Production, jež festival roky pořádá, říká, že letošek bude opravdu rekordní. RfP čeká nějakých 35 000 návštěvníků a měsíc před akcí je plně vyprodáno.

„Pro nás je dlouhodobý pronájem naprosto zásadní událostí. Ročník bude určitě rekordní, ale obrovské zisky z toho nebudou, mnohé vstupenky už byly zakoupeny za staré ceny, které jsme kalkulovali pro úplně jiné zadání, než teď nastalo. Ceny od dodavatelů stouply o 30 až 40 procent,“ říká Thomes s tím, že je znát i personální krize a chybějící pozice.

Aby značka RfP zůstala v povědomí sponzorů i návštěvníků, rozhodli se organizátoři z Ameba Production ve spolupráci se společností Confer—O—Matic převést královehradecký festival do herního prostředí. Akce, která proběhla v lednu loňského roku, umožnila návštěvníkům zvolit si svého avatara, díky kterému si mohli užít exkluzivní záznamy vystoupení britských rockerů Nothing But Thieves, texaských Missio, hvězd metalcoru Crown the Empire či The Devil Wears Prada. Veškerá pozornost se však nyní upírá k blížícímu se letošními ročníku.

„I díky pauze způsobené pandemií bych řekl, že se nám podařilo letošní lineup vymazlit. Máme některé americké hudební skupiny, které v Česku budou hrát úplně poprvé,“ říká Thomes. Podle něj je pro festival typická i linka udržitelnosti, která letos bude ještě akcentována díky speciální zóně.

Celá text si můžete přečíst v aktuálním čísle MAM.