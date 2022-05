Společnost Everli, přední evropské online tržiště s potravinami, získala další finanční prostředky ve výši přes půl miliardy korun pod vedením nového investora United Ventures.

Dodatečná investice přichází v polovině investičního kola a umožní společnosti Everli urychlit stávající plány mezinárodní expanze a pokračovat v prosazování svého poslání – vybudovat nejoblíbenější marketplace s potravinami v Evropě.

„Everli je mladá firma a do určité míry stále fungujeme jako startup. Za uplynulý rok, kdy jsme vstoupili na český trh, jsme se učili o specifikách trhu, poznávali české zákazníky, testovali a vylepšovali naši službu. Troufám si tvrdit, že nyní nabízíme partnerům funkční prodejní kanál a zákazníkům kvalitní službu. Jsme připraveni na první velká partnerství a další rozvoj služeb. V tom nám pomůže právě i nově získaná investice. V globální měřítku chceme investici využít na posílení pozice ve všech obsluhovaných regionech, a to především v těch, do kterých Everli vstoupilo nedávno, tedy právě i ČR. V plánu je i expanze na další trhy,” komentuje Petr Novák, Managing Director Everli pro Českou republiku.

Fedrico Sargenti, generální ředitel společnosti Everli, k tomu uvedl: „Everli v posledních měsících úspěšně expandovala na mezinárodní úrovni a dosáhla velkého pokroku při navazování mezinárodních partnerství s maloobchodními prodejci, která nám pomohou růst ještě rychleji. Jsme rádi, že máme na palubě společnost United Ventures, která bude tyto příležitosti dále urychlovat v krátkodobém horizontu. Ale samozřejmě i z dlouhodobějšího hlediska budou zkušenosti a historie, které mají, neocenitelné při dalším rozšiřování naší činnosti.“

Společnost Everli dosud vyřídila více než čtyři miliony objednávek potravin ve 135 městech v Itálii, Francii, Polsku a České republice a spolupracuje s maloobchodními prodejci jako jsou Lidl, Carrefour, Conad, Coop a Kaufland. Obchodní model, který se opírá o síť více než 3 000 nákupčích (shopperů Everli), umožňuje zákazníkům pohodlně objednávat i velké nákupy s doručením ve stejný den prostřednictvím aplikace nebo webových stránek Everli. Obchodníci, kteří se stávají partnery Everli, těží z cenově dostupného a rychlého řešení, které jim v krátkém čase umožňuje nabídnout snadno použitelnou online službu pro vytváření nákupů a rozvoz až do domu, jenž oslovuje cílové zákazníky a buduje jejich loajalitu.