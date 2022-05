Mistrovství Evropy v basketbalu je největší akcí, jakou Česko může pořádat, tvrdí David Trávníček ze Sport Investu, který společně s federací událost připravuje.

Soustředíte se hlavně na fotbal, hokej a olympioniky, ale i na mladé sportovce. Podle čeho si je vybíráte?

Nežijeme v době, kdybychom si mohli říct, že nám stačí fotbal, protože je globálně sportem číslo jedna. Od samého začátku je pro nás klíčovým slovem sportovní příběh a ten může přijít i z menších a méně známých sportů. Nekupujeme hotové hvězdy, ale pracujeme se sportovci dlouhodobě, podporujeme příběhy nadějí a nabízíme jejich marketingový potenciál v tom, že má pro partnery smysl je podpořit. Rychlobruslení také mnoho lidí před Martinou Sáblíkovou neznalo. Když jsme s ní v roce 2006 podepsali smlouvu, někteří lidé se divili. A nám se společně podařilo vybudovat jeden z nejúspěšnějších sportovních příběhů na československé scéně.

Nově jste podepsali spolupráci s lezcem Adamem Ondrou.

Ano a snažíme se do Prahy na příští rok přilákat závod Světového poháru v lezení. Je divácky atraktivní, což ukázaly poslední letní OH, výroba není z hlediska přenosů náročná a tribuny se dají postavit i v centru města. A navíc v této disciplíně máme jednoho z nejlepších sportovců na světě. Chování a konzumace obsahu se mění i z pohledu diváků, chtějí vidět napínavé věci, drama, zápletku a přitom, aby vše netrvalo hodiny. Řada nových sportovních kategorií má potenciál a bude záležet právě na příbězích. Umíme vytvořit příležitosti pro partnery a investory nejen v tradičních, ale nových a zajímavých sportovních disciplínách. Zastupujeme individuální sportovce, řešíme sportovní eventy, média a PR, aktivace a kampaně, kreativu, legislativu. Máme výhodu, že naše portfolio služeb je velmi široké a díky tomu dokážeme uspokojit různé potřeby.

Jak moc definuje marketingový potenciál sportovce fanouškovská základna? Fakt, že je to olympijský vítěz? Co je pro značky nejpřitažlivější z pohledu partnerství?

Mantrou současného světa je být stále na očích. V okamžiku, kdy komunikace usne, je totiž náročné vše znova nastartovat. Zazářit jednou a nebýt pak vidět je v dnešní době z pohledu značek nekonkurenční. Kritéria výběru se přiostřují. Doba, kdy Aleš Valenta vyhrál jedním skokem olympiádu a stal se fenoménem, je pryč. Něco podobného se už nestane, tlak na každodenní výkony se stupňuje a uspěje ten, kdo partnerům přinese návratnost. Zájem a vhodnost sportovce pro značky definuje mix faktorů, třeba úroveň medializace na základě sportovních výsledků, samotný příběh, charakter sportovce. Někteří jsou větší introverti, jiní naopak showmani. Ale ani třeba Tomáš Rosický nebo Pavel Nedvěd neprodali svůj marketingový potenciál tak, jak mohli, protože jim o to prostě tolik nešlo. Máme olympijské vítěze ve sportovní střelbě, ale na billboardu je nikdy neuvidíte. Je důležité, aby se prolínala správná cílová skupina, aby charakter sportovce souzněl s image značky a odpovídal jejím nárokům.

Největší událostí letošního roku v ČR je mistrovství Evropy v basketbalu. Kolikrát se vyprodá O2 arena?

V kontextu naší infrastruktury je to největší sportovní akce, jaká se v Česku může konat. MS v basketu k nám asi v nejbližší budoucnosti nedostaneme, nemáme stadiony na fotbalové Euro a MS v hokeji je menší akcí než Eurobasket. Slyšel jsem při jednáních argumenty, že Eurobasket se nemůže rovnat MS v hokeji, a musel jsem přítomné opravit, že tak to skutečně není. A data to potvrzují. Eurobasket je klíčovou a nejdůležitější akcí v celé historii Sport Invest Marketing. Jsme marketingovým partnerem federace, na projektu pracujeme tři roky. Basketbal je z globálního hlediska kolektivním sportem číslem dva, v Čechách sice tak silnou pozici nemá, ale aspiruje na Top 3 a na rozdíl od jiných sportů nemá takové reputační problémy. Navíc má v poslední době skvělé týmové výsledky. Půjde o první akci mezinárodního charakteru, která má po covidovém období potenciál naplnit O2 arénu. Věříme, že na naše zápasy bude vyprodaná a na ostatní utkání bude slušná divácká kulisa díky zajímavé skupině. Máme na starosti kampaně, strategii ticketingu i vytvoření produktu. Řešíme sponzory napříč Českem, aktivační příležitosti pro mezinárodní partnery a federace, problematiku výroby přenosů s Českou televizí.

Kdy bude zahájena kampaň a jak si vedou prodeje vstupenek?

Prodej vstupenek začal loni na podzim, ale přišla další vlna covidu a nebylo v té době efektivní do kampaně investovat. Ale aniž by se vedla kampaň na prodej vstupenek, zájem fanoušků je zatím dokonce nad očekáváním. Bez inzerce a podpory se prodaly lístky už za desítky milionů korun. Věříme, že hlad po velké akci v ČR bude, navíc s účastí naší reprezentace, která byla šestá na olympiádě. Kampaně se od konce května postupně zintenzivní.

David Trávníček

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Zaujímá post předsedy představenstva marketingové agentury Sport Invest Marketing, která zastupuje řadu českých sportovních hvězd, například rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou, hokejistu Tomáše Hertla nebo snowboardistku a lyžařku Ester Ledeckou. Je organizátorem akce Kolo pro život či cyklistického závodu L´ Etape Czech Republic by Tour de France. Letos v květnu se také stal prezidentem Svazu lyžařů ČR.

