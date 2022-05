CNC mění svou dosavadní prémiovou službu. Nově nabízí v jednom předplatitelském účtu obsah z větší části svého portfolia, včetně elektronické verze všech novin a časopisů. Aktualizovaný balíček Premium Plus je mezikrokem ke zcela nové předplatitelské multimediální platformě.

„Premium je jednou z priorit naší transformace, která hledá nové, moderní a co nejvhodnější cesty pro distribuci obsahu k jeho čtenáři, potažmo uživateli. Tak, aby se k nám rád a často vracel, a abychom mu vždy nabídli to, co zrovna chce číst či vidět na místě, kde se zrovna pohybuje,“ vysvětluje Petr Král, který má v CNC pod taktovkou právě strategii a konsolidaci veškerého placeného obsahu.

Inovovaná služba Premium Plus je tak nad rámec původního předplaceného obsahu z Blesk.cz, Reflex.cz a iSport.cz nově rozšířená i o další tituly z portfolia Czech News Center, jakými jsou Svět motorů a web Auto.cz, Živě.cz, E15.cz, Maminka nebo Blesk pro ženy. Součástí balíčku Premium Plus jsou jejich prémiové články a fotogalerie, ale také elektronická verze všech CNC deníků či časopisů na iKiosek.cz, dostupná ještě před stánkovým prodejem.

„Rozšířené Premium Plus vnímáme jako mezikrok ke zcela novému produktu, pracovně mu říkáme Netflix na časopisy. V aktuální fázi se snažíme zjednodušit a sjednotit systémy předplatného, kterých jsme měli příliš mnoho pro různé produkty. A budeme i dál maximálně zjednodušovat a konsolidovat. Ta finální vize v budoucnu je taková, že zákazník se registruje jen jednou, pod jedním uživatelským účtem do multimediální platformy s množstvím různého obsahu a výhod napříč úplně všemi našimi produkty,“ popisuje misi svého týmu Král.

Vylepšené Premium Plus si nyní mohou uživatelé vyzkoušet v prvním měsíci za jednu korunu, další měsíce je služba vyjde na 199 korun.