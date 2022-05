Na pozici CMO přichází do finanční skupiny Partners Robert Chmelař. Bude mít na starosti marketingovou strategii celé skupiny včetně chystané banky.

„Všechny finanční instituce o sobě tvrdí, že jsou moderní a pomáhají klientům s financemi. Ve skutečnosti ale jen staví co nejziskovější produkty a ty se pak snaží prodat komukoliv, kdo jde kolem, což definuje i jejich marketingovou strategii. Na Partners se mi líbí, že v celé skupině staví řešení šitá na míru podle opravdových potřeb zákazníků, což je u nás unikátní přístup a skvělý základ pro pořádný marketing. Těším se, co dokážeme, až rozjedeme marketing naplno,“ říká Robert Chmelař, který posledních pět let působil na pozici marketingového ředitele v Bohemia Energy, kde zastřešoval marketing všech značek skupiny.

Předtím se více než patnáct let pohyboval ve finančním sektoru na různých marketingových pozicích. Téměř pět let například strávil v Citibank, dalších devět působil ve skupině ING, zprvu ING Pojišťovně (nyní NN), později ING Bank, kde byl zodpovědný za marketing a komunikaci. Zkušenosti získal také v mediální agentuře OMD a založil energetický startup bezDodavatele. Absolvoval MBA na Nottingham Trent University.