Za roční nebo měsíční paušál poskytuje zákazníkům doručení zdarma na téměř patnácti tisíc odběrních místech na objednávky již od koruny. Vychází tak vstříc potřebám zákazníků, pro 80 procent objednávek totiž volí osobní vyzvednutí.

Největší český e-shop Alza.cz spouští na svém webu nový program AlzaPlus+. Za 25 korun měsíčně při roční fakturaci získají jeho zákazníci možnost doručení všech svých objednávek zdarma do AlzaBoxů, na pobočky i AlzaPointy a do všech partnerských odběrných míst a boxů společností Zásilkovna, pobočky České pošty a Balíkovny či PPL Parcel shopů. To platí pro veškerý sortiment více než 800 tisíc druhů zboží, které Alza nabízí, včetně velkých domácích spotřebičů nebo partnerských produktů v rámci Alza Marketplace.

„AlzaPlus+ rozšiřuje naši nabídku o mimořádně atraktivní a unikátní službu. S její pomocí a díky jedinečné síti odběrných míst včetně oblíbených AlzaBoxů mohou zákazníci nakupovat klidně každý den a třeba jen za korunu, počet doručení po dobu trvání členství je totiž neomezený,“ říká Petr Bena, místopředseda představenstva Alza.cz.

Členství je otevřené pro všechny zákazníky, fyzické osoby i ty nakupující na IČO, bez ohledu na předchozí nákupní historii. Aktivace je snadná a rychlá. Při nákupu zboží na webu stačí v košíku vybrat roční nebo měsíční předplatné. Po úspěšné aktivaci již není zákazníkovi účtována žádná částka za doručení do výdejních míst.

„AlzaPlus+ představuje ohromný skok v dostupnosti online nakupování. Služba je natolik levná, že si ji může pořídit úplně každý, a plně tak využívat širokou nabídku, výhodné ceny a rychlé doručení na malé i velké nákupy. Pokud například zákazníkovi ráno dojde zubní pasta či potřebuje koupit dárek na poslední chvíli, může je cestou do práce objednat a večer na cestě domů rovnou vyzvednout. Vše bez zbytečného přemýšlení, zda se mu objednávka vyplatí. AlzaPlus+ tak představuje jedinečnou možnost ušetřit v rodinném rozpočtu v dnešní náročné době,“ dodává Bena. Jeho tvrzení o výhodném nacenění služby pro zákazníky potvrzují data z pilotního provozu programu, kdy 90 procent z těch, kteří členství již zakoupili, zvolilo jeho roční variantu.

Celý koncept věrnostního programu AlzaPlus+ reflektuje nejen rostoucí oblibu doručení s osobním vyzvednutím objednávek mezi zákazníky e-shopu, ale i jeho snahu o zpřístupnění vysoké kvality služeb co nejvíce z jeho pěti milionů zákazníků.