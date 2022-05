Agentura Grunex, specializující se na herní média, marketingové a esportové služby, koupila od společnosti Xzone přední český herní portál Zing.cz.

Touto akvizicí opět posiluje dosah vlastního portfolia herních médií s cílem umožnit klientům přesnější a komplexnější kampaně. Cena v květnu uzavřené transakce nebyla zveřejněna. Grunex patří již třináct let mezi přední subjekty v oblasti tuzemského herního marketingu, PR a esportových služeb. Jeho dosavadní portfolio zahrnovalo vlastní herní a technologické weby či širokou škálu facebookových stránek s více jak 700 000 fanoušky. Nejnovější přírůstek v podobě portálu Zing.cz rozšiřuje dosah jeho herních webů na více než 450 tisíc oslovených hráčů měsíčně.

„Za poslední dva covidové roky jsme výrazně zmodernizovali naše současné velké weby a v rámci agenturního růstu jsme se rozhodli pro další výraznou mediální akvizici. I přes nelehkou dobu spojenou s nedostatkem čipů, grafických karet apod. vidíme neustálý růst a potenciál herního odvětví,“ říká Martin Liberský, majitel agentury Grunex, a dodává: „Portál Zing.cz vhodně doplňuje naše dosavadní mediální herní portfolio a opět upevňuje naši pozici tuzemské jedničky v oblasti herních médií a veškerých gaming a esport aktivit s nimi spojených.“

Společník a jednatel Jiří Pospíšil, jenž je odpovědný za mediální divizi v Xzone, k prodeji Zing.cz uvedl: „Za více než sedm let udělal Zing pod našimi křídly neuvěřitelný posun. Chtěl bych poděkovat všem kolegům, kteří tvořili jeho obsah, i čtenářům, kteří nás podpořili svou návštěvností. Zing se již mnoho let drží na předních místech tuzemského žebříčku, a to jak v počtu unikátních návštěvníků, tak v množství zhlédnutých stránek. Tým Zingu přebírá nový majitel a věříme, že pod vedením zkušeného šéfredaktora Martina Zavřela posune úroveň časopisu ještě o něco dál.“

Grunex počítá se zachováním stávajícího osazenstva redakce v čele se zkušeným šéfredaktorem Martinem Zavřelem, který ve své pozici bude pokračovat i pod novým majitelem.

„Přesunem pod rodinu herních portálů Grunex pokračuje Zing ve svém růstu jakožto nezávislý herní magazín, jehož cílem je co nejlépe informovat o nových hrách i veškerém dění s herním průmyslem spojeném. Děkuji Xzone za příjemnou spolupráci a těším se na další etapu růstu Zingu, využívajícího kromě jiného silné technické i obchodní zázemí Grunexu,“ doplňuje Martin Zavřel, šéfredaktor herního portálu Zing.cz.