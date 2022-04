Ředitelem Zpravodajství Českého rozhlasu se stal Ondřej Suchan. Nadále povede i stanici Radiožurnál.

„Ondřej Suchan rozhlasové zpravodajství úspěšně vedl od začátku roku, kdy byl pověřen jeho řízením. Věřím, že jako ředitel Zpravodajství zúročí své dosavadní zkušenosti, které získal především na pozici šéfredaktora stanice ČRo Radiožurnál. Jeho hlavním úkolem bude zajistit, aby zpravodajství ČRo bylo nadále vyvážené, objektivní a plnilo dobře svou veřejnoprávní roli. Očekávám, že bude také pokračovat v dalším rozvoji našich úspěšných stanic ČRo Radiožurnál a ČRo Plus, zpravodajského serveru iRozhlas či našeho klíčového podcastu Vinohradská 12,“ uvedl Zavoral.



Ondřej Suchan studoval Vyšší odbornou školu publicistiky v Praze. Už během studia začal pracovat v celostátních médiích. Nejprve v Mladé frontě Dnes a poté v Nedělním světě a časopisu Týden. V roce 2009 poprvé přišel do Českého rozhlasu, kde pracoval v redakci reportérů. Následoval návrat do tištěných médií. Tři roky byl šéfem sportovním redakce Lidových novin, poté vedoucím magazínu Pátek Lidových novin. Od roku 2013 pracuje opět v Českém rozhlase. Nejprve jako vedoucí domácího zpravodajství Českého rozhlasu, následně vedoucí programu Radiožurnálu. V dubnu 2016 se stal šéfredaktorem stanice Český rozhlas Radiožurnál.