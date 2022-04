Premium Media Group si pořídilo první čistě online médium, Investiční web. CEO Štěpán Dlouhý ho chce dostat na výrazně vyšší úroveň.

Prémiová média jsou specifický segment, kde se hodí schopnosti z médií i klientského servisu. Obojím disponuje Štěpán Dlouhý, který je CEO Premium Media Group necelý rok. Mediální dům má pod sebou tituly jako Estate, Art Antique a nově i Investiční web.

Co vás do Premium Media Group přivedlo?

V agentuře jsem byl jedenáct let a na konci jsem ji i řídil. Někdy před rokem se mi ozval Jaroslav Havel (Pozn.: právník a zakladatel PMG) a nabídl mi práci. Na první dobrou mě to moc nezaujalo, nechtěl jsem se do médií vracet. Ale pak jsme se sešli a bavili se o tom, jakou má vizi pro vydavatelství, a došli jsme k tomu, že to vidíme stejně. Já hodně věřím papírovým médiím, ale jsem přesvědčený o tom, že musí být zaměřená na „niche market“, mít přidanou hodnotu. Když si najdete fungující segment a dobře ho obsloužíte, tak budoucnost v papíru je. Přesvědčilo mě i to, že PMG není klasické vydavatelství.

V čem podle vás vybočuje?

Zaměřujeme se na prémiovou skupinu deseti až dvaceti tisíc nejbohatších lidí v Česku a na další související prémiové skupiny, třeba architekty nebo burzovní investory. Díky navázání na Jaroslava Havla máme skvělý distribuční systém a databázi lidí, kterým časopisy dáváme „do ruky“, což je poměrně unikátní model. Neposíláme výtisky někam na recepce firem, kde se pak válejí. Pro inzerenty jsme těmi, kdo jim otevírá cestu k bonitní cílové skupině. Narozdíl od velkých médií umíme s touto úzkou skupinou mluvit, děláme časopisy tak, aby je obsah zajímal. Například pro automobilku jako inzerenta je naše skupina zajímavá v celé šíři titulů. Zároveň umíme najít cílovou skupinu pro investora, který hledá kupce pro reality v zahraničí, což je specifičtější. Pro klienty děláme newslettery, časopisy „na míru“ či sociální sítě. Naše vydavatelství vidím jako fullservisovou agenturu. Nehrajeme si na nějakou investigativu. Projekty představujeme, píšeme příběhy. Zároveň jsme pro lidi, kteří se v oborech orientují, takže jim nelze naservírovat prvoplánové PR, obsah musí být kvalitní.

Jak do všeho zapadá Investiční web, který jste nove koupili?

Je to médium, kam chodí specifická skupina lidí zajímajících se o burzu. V řádu týdnů chceme rozšířit zásah média o obsah z našich dalších titulů a dostat tam i téma investic do nemovitostí a do umění. Získáváme tak jedno siné online médium pro celé vydavatelství. Je to i naše první čistě onlinové médium, což je nová věc, protože těžiště máme a vždy budeme mít v printu.

Děláte i firemní tituly…

Ano, nově jsme například podepsali smlouvu s Audi a budeme dělat Audi Magazín. U firemních médií se samozřejmě snažíme soustřeďovat na prémiové segmenty a značky. Každý náš titul má široký „pool“ autorů, se kterými spolupracujeme dlouhodobě, takže máme i dobrou kapacitu pro firemní média. Navíc čím dál častěji s firmami uzavíráme dlouhodobá partnerství. Je jedno, zda se jedná o časopis, knížku nebo newsletter na míru.

Celý rozhovor si můžete přečíst v aktuálním čísle MAM.