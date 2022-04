Secondhandová platforma Vinted sloužící pro nákup, prodej a výměnu oblečení mezi jednotlivci dokončila migraci svých uživatelů ze staré do nové aplikace. Přesun doprovází in-house vytvořená kampaň.

Podle zastoupení litevské společnosti bylo přesunutí ukončenou úspěšně. A v Česku má nyní platforma „přes million“ uživatelů. Toto hrubé číslo uváděla společnost Vinted i před zahájením přesunu. Ten doprovází i náborová kampaň.

Zároveň se změnily některé služby aplikace. Vinted nově nabízí „poplatek za ochranu kupujících“. V praxi tak při nákupu bundy za 400 korun Vinted připočte 38 korun za ochranu. K tomu je potřeba ještě přidat poštovné, které aktuálně díky dohodě se Zásilkovnou činí 20 korun pro balíky velikosti S, M a L. Akce zatím platí do konce dubna.

Společnost poskytuje většinou poměrně vágní odpovědi a detaily s ohledem na konkurenci nesděluje. „Přesunutí uživatelů proběhlo úspěšně, můžeme potvrdit, že velká většina uživatelů migrovala a dosáhli jsme cílů, které jsem si předsevzali,“ napsala MAM Magdalena Szlaz, komunikační manažerka Vinted pro Polsko a Česko.

Zkraje března také Vinted spustila komunikační kampaň, která vznikla in-house, poběží do července letošního roku a míří na ženy od 18 do 45 let. Součástí mediamixu je podle Szlaz televize či YouTube. Vinted pracuje i s influencery.

Zákazníci v České republice mohou nyní posílat a vyzvedávat zboží koupené na Vinted na jakémkoliv výdejním místě Zásilkovny, kterých má v ČR téměř 7 200.