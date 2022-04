Podle autorů Martech Report 2021/2022 z MarTech Alliance a Moore Global dojde i letos k výraznému růstu celého odvětví.

Investice do marketingových technologií plánuje navýšit až 61 procent oslovených firem. Podle poradenské skupiny Moore Czech Republic se investice a růst trhu již odráží ve zvýšené aktivitě na poli fúzí a akvizic.

Trh s marketingovými technologiemi tvoří zejména nástroje a software, které pomáhají s efektivním marketingem. Nejčastěji se jedná o řešení, která pomáhají s komunikací, ale také s budováním značky, zpracováváním a analytikou dat a s využíváním sociálních sítí. „Značky mají velký zájem o virtuální realitu, ale také o technologie, které pomáhají s komunikací se zákazníky a s prodejem. Roste také zájem o umělou inteligenci,“ uvádí David Čermák z Aktivační sekce Asociace komunikačních agentur.

Za růstem martech trhu stojí zejména proměna marketingu jako takového, který je již několik let více orientován na práci s daty. „Rozmach digitálních technologií ještě zesílila pandemie a výzvy spojené s udržením zákazníků a růstem některých trhů. Marketingové technologie pomáhají k naplňování strategií ve firmách napříč všemi odvětvími, bez ohledu na velikost jednotlivých společností,“ říká partnerka poradenské skupiny Moore Czech Republic Marcela Hrdá s tím, že implementace technologií otevírá další výzvu, kterou je rozvoj zaměstnanců, kteří je využívají.

Investice porostou

Podle Martech Reportu tvořily v roce 2021 investice do martechu 25 procent marketingových rozpočtů firem. Až 61 procent dotazovaných firem pak plánuje tyto své rozpočty navýšit, 30 procent z těchto firem pak chce své rozpočty navýšit o více než deset procent. „Firmy si uvědomují, že se jsou investice do chytrých technologií nevyhnutelné. Bez nich budou ztrácet konkurenční výhodu. Pro agentury je to zároveň příležitost pro rozšíření služeb, aby svým klientům doručili komplexní marketingové řešení,“ vysvětluje Tomáš Jindříšek, vedoucí partner marketingové skupiny Digital First Marketing Group.

Aktivní trh fúzí a akvizic

Zvýšená poptávka po využití technologií v marketingu je znát i na trhu fúzí a akvizic. Americký poskytovatel cloudových služeb Salesforce koupil za 27,7 miliardy dolarů platformu Slack, kterou mnoho firem využívá pro vzájemnou komunikaci a organizaci práce. Mezi významné transakce loňského roku patří také akvizice softwarové společnosti Intuit, která za 12 miliard dolarů koupila Mailchimp, jednu z nejvyužívanějších platforem pro e-mailový marketing.

„Trh marketingových technologií se po několikaletém rychlém rozvoji a růstu postupně dostává do fáze konsolidace. Vzhledem k tomu, že má obor jako celek velkou perspektivu, dá se očekávat zvýšená aktivita na poli fúzí a akvizic i v následujících letech. Souběžně se bude segment těšit zvýšenému zájmu ze strany private equity a venture kapitálových fondů, pravděpodobně budeme svědky rekordních investic,“ uzavírá Petr Kymlička, partner skupiny Moore Czech Republic.