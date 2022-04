Dva roky poté, co Kofola koupila minerální vodu Ondrášovka, přichází tato tradiční značka se změnami a ambicí pro další růst. Od března nabízí zákazníkům své vody s novým logem, etiketou i barvou PET lahve.

Kofola dává nový impuls jedné z nejstarších minerálních vod v naší zemi. První písemné zmínky o pramenu pochází už z roku 1260. To se odrazilo i do sloganu nového televizního spotu „Již od 13. století pomáháme držet rodinu v běhu.“ Vše se točí kolem krásného prostředí Nízkého Jeseníku, stromů a přírody.

„Ondrášovka má fantastickou, více než 700 let dlouhou historii. Jde o velmi kvalitní a co do chuti a složení vyváženou minerální vodu vhodnou pro každodenní pití. Místo, kde vyvěrá, je navíc překrásný kout našeho kraje. V Ondrášovce vidíme potenciál dostat ji mezi vyhledávané minerální vody na českém trhu. Od chvíle, kdy jsme ji získali investujeme do výrobních technologií, logistiky i ochrany přírody v okolí závodu. Poslední rok jsme také intenzivně pracovali na změnách v marketingové strategii,“ popisuje Jannis Samaras, generální ředitel Skupiny Kofola.

Výsledkem je nové logo a design etiket Ondrášovky, které v sobě odráží udržitelnost a ochranu přírody. Té se značka bude v rámci nové marketingové strategie intenzivně věnovat. I proto je výrazným prvkem loga silueta stromu. „Košatý listnatý strom jsme nedali do nového loga Ondrášovky náhodou. Uvědomujeme si, jak důležitou roli hrají stromy a lesy v naší přírodě, a jak moc přispívají ke správnému koloběhu vody. O vodu i přírodu v širokém okolí našeho závodu se již nyní intenzivně staráme,“ vysvětluje Kateřina Ceralová, senior brand manažerka značky Ondrášovka.

„Jen loni jsme znovu zalesnili 1,2 hektaru lesa zničeného kůrovcovou kalamitou. V lese jsme udělali vodozádržná opatření, abychom napravili škody způsobené těžkou technikou po kalamitní těžbě. Tím jsme navrátili půdě její přirozenou vlastnost zadržovat dešťovou vodu a podpořili jsme obnovu lesa. V péči o krajinu kolem Moravského Berouna chceme dále pokračovat.“

Designově se výrazně změnila také barva PET lahví. Původně pestrobarevné portfolio lahví nyní nahradila jednotná zelená. „Důvodem pro sjednocení barvy PET lahví je naše snaha co nejvíce lahví recyklovat. A jedna barva recyklaci usnadňuje,“ doplňuje Kateřina Ceralová.

Nový design doprovází nový TV spot

Redesign značky je doprovázen i novým televizním spotem. Ve 45 sekundách nahlédneme do čtyř historických období – od 13. století, kdy je pramen poprvé zmiňován, přes období baroka v 18. století, sedmdesátá léta až po současnost. Televizní spot pochází z dílny kreativní agentury B&T. O produkci se postarala společnost Boogiefilms v režii s Milanem Balogem. „Snažili jsme se, aby spot přesně vystihl podstatu Ondrášovky – minerální vody s fantastickou historií, která by neměla chybět na žádném rodinném stole. Málokdo ví, že už ve 14. století byl pramen chráněn jako blahodárný pro zdraví obyvatel. Pily ho generace našich předků a je ideální pro osvěžení i dnes. Zároveň spot ukazuje, že Ondrášovka chce spojovat lidi různých generací, “ říká Kateřina Ceralová.