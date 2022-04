V důsledku pandemie se svět fyzických akcí a eventů v podstatě vytratil. S o to vetší intenzitou se podle zástupců rádií vrátí letos. Vedle klasických každoročních festivalů a koncertů se odehrávají i odložené akce. Lidé ovšem stále nakupují „last minute“.

„Trh se na dva roky zcela zastavil, takže se nyní snaží většina producentu nahnat ztráty a produkuje ještě více aktivit, než bylo běžné a současně se pořádají akce, které byly z důvodu pandemie odložené. Na poli eventů je tak nyní obrovská konkurence a dle našich interních dat, pro cílového návštěvníka vzrostla nabídka téměř o třetinu,“ říká Zuzana Nevoralová, manažerka komunikace Media Marketing Services, společnosti, která zastupuje například Rádia Blaník.

Podle ní se tak rozmělní nejen příjmy ze vstupného, ale také ze sponzoringu. Navíc se změnilo i nákupní chování diváku a návštěvníků. Kvůli obávám lidé často stále nakupují vstupy až na poslední chvíli.

„Výjimkou jsou speciální a dlouho očekávané akce jako náš narozeninový koncert Rádia Blaník na Konopišti, který je již vyprodaný, nebo akce typu velkých koncertu světových kapel, jako je Rammstein. Díky zvýšenému množství akcí a aktivit nám v rádiích nastává personální problém, kdy sháníme kvalitní promo týmy. Například Hitrádia v průběhu jara zvyšovala kapacitu týmu na dvojnásobek,“ popisuje situaci Nevoralová.

Pokračovat budou také nové či hybridní formáty, které vznikly za covidu. Týkat se to bude zvláště „niche“ nebo vysoce specializovaných a odborných akcí. „V našem případě zejména u Fajn Rádia a Hitrádií počítáme například s dalšími ‚instacally‘ s umělci a ‚instakoncerty‘ z rozhlasového studia. Na druhou stranu lidé se po těch dvou letech těší spíše na kontaktní kampaně a na to, že se se svými oblíbenými moderátory a umělci potkají osobně, a to jim samozřejmě chceme dopřát,“ říká Nevoralová.

Konopiště 2019 (narozeniny Rádia Blaník)

Obecně společnost pro letošek zvolila následující strategii. Hitrádia budou dávat přednost regionálním kontaktním kampaním, jednotlivá lokální Hitrádia se budou podílet na stovkách akcí v celém Česku. Zároveň se i s Rádiem Blaník zaměří více na rodinné eventy. Rock Rádio zase objevuje kapely z českých garáží a dávají jim šanci hrát na větších akcích a Fajn rádio se bude zaměřovat více na online prostředí a aktivity, které více korespondují s mladší cílovou skupinou. Počítá například s velkou gamingovou akcí za účasti řady infuencerů z této oblasti.

Z pohledu partneru se například ke koncertu Rádia Blaník na Konopišti připojily tradičně značky jako Leco nebo Fiskars. Koncert by společnost pro velký zájem ráda zopakovala ještě na Moravě.

Buřty a celebrity

Na léto plánuje radu venkovních akcí i skupina Active, kam patří například stanice Frekvence 1 nebo Evropa 2. „Potvrzuji, že letos bude eventu více. Příkladem je akce Paráda Fest Frekvence 1, kterou jsme dvakrát odkládali. Proběhne v sobotu 13.srpna v přírodním divadle Konopište. Na festivaly a koncerty se velmi těší jak posluchači, tak i samotní umělci podle toho, co nám říkali,“ píše Iva Pavlousková, brand PR manažerka Active rádií.

Summer Camp Evropy 2 2021

Tým Frekvence 1 vyrazí také o prázdninách na oblíbenou roadshow po českých kempech. Návštěvníci Radiokempu se mohou těšit na živé vysílání s moderátory, posezení u táboráku, opékání buřtů, různé soutěže, překvapení a vystoupení hudebních hostů. V jejich roli se vystřídají například Rybičky 48, MIG 21, Buty, Marta Jandová, Tomáš Klus nebo Mirai.

Na srpen připravují pro děti s Evropou 2 letní rádiový tábor Summer Camp Evropy 2 v Prachovských skalách. Účastníci se na kempu setkají s moderátory Evropy 2, vyzkoušejí si živé vysílání, zahrají si několik her, užijí si workshopy a jako překvapení na ně čekají opět vystoupení hudebních hostů. Účast na táboře je možné získat pouze v soutěži na webu Evropy 2. Hlavním vedoucím bude moderátor stanice a celoživotní táborník Tomáš Zástěra, který se účastnil reality show Survivor. Program má být letos ještě bohatší, zapojí se i více hvězd než obvykle.

Na velkou cestu po Čechách za rodiny s dětmi se vydá značka Pigy. Postavičky Pigy a Lili ve své speciálně upravené dodávce budou křižovat Čechy, aby se potkaly s dětmi v oblíbených rodinných destinacích. V květnu vyráží Pigy a Lili na rodinný festival Bambule (14.–15._5.) a Pigyádu do zábavního parku Mirakulum (21.–22._5.). O prázdninách bude možné potkat Pigy a Lily na festivalu Den Princezen a na festivalech Přehrady. V sobotu 12. června organizuje Active pohádkovou svatbu vítězného páru ze soutěže Svatba snů v Hotelu Sen.

Evropa 2 připravuje nákupní mejdan Late Night Shopping ve Fashion Aréně Šterboholy v pátek 13. května. V sobotu 21. května přijde na řadu akce v Ostravě s názvem Frinky Town s podtitulem „Are you serious?“. Návštěvníci městečka se mohou těšit na spoustu netradičních zážitků, od přehlídky a projížděk speciálními vozy, přes divoké atrakce, až po koncerty a přednášky všeho, co je trochu „na hraně, ujeté a zvláštní“. Akce budou pokračovat i s podzimem. Na říjen (22.–23._10.) je plánovaná speciální akci Junior Comic-Con, která se chystá v Brně. Třetí ročník Comic-Con Prague proběhl už tento víkend v pražském O2 universu.

Narozeniny v sadech

Nejbližší event, který plánuje veřejnoprávní Český rozhlas, bude oslava „narozenin rozhlasu“, letos totiž uplyne 99 let od zahájení pravidelného vysílání. U této příležitosti se 14. května uskuteční Den otevřených dveří v budově ČRo v Praze na Vinohradech a zároveň ve všech regionálních studiích. Ve stejný den se také bude konat velký narozeninový koncert v Riegrových sadech v Praze. Bude koncipovaný jako festival zábavy pro celou rodinu. Na dvou hudebních scénách vystoupí Jaroslav Uhlíř, Adam Mišík, Bára Poláková, Ben Cristovao nebo kapela Queenie.

akce v Riegrových sadech

Z akcí úzce navázaných na vysílání bude Radiožurnál realizovat k výročí operace Anthropoid projekt „Znovu před 80 lety“ tematické vysílání a rekonstrukci ve vysílání na přelomu dubna a května, seriál v týdnu před výročím atentátu a následně čtyři speciály a historické rekonstrukce.

Český rozhlas a jeho stanice se budou také prezentovat tradičně na festivalech, se kterými dlouhodobě spolupracují, například na Zlín film festivalu nebo na MFF v Karlových Varech či MFDF Ji.hlava. Stanice ČRo chystají i speciální letní projekty, především stanice Dvojka. Vltava chystá na podzim koncert, kterým oslaví 50 let své existence, Dvojka zase speciální koncert jako poctu Martě Kubišové.

V polovině října se pak uskuteční tradiční mezinárodní festival rozhlasové tvorby Prix Bohemia Rádio v Olomouci, který nabídne novou soutěžní kategorii Podcast a doprovodný program v podobě divadelního představení, koncertu a debat včetně první debaty prezidentských kandidátu, a různých seminářů. „Po dvou letech nejrůznějších omezení kvůli covidu se eventy a kontaktní kampaně uskuteční v plném rozsahu, na což se velmi těšíme. Přímý kontakt s našimi posluchači považujeme za velmi důležitý a mrzelo nás, že ho koronavirové restrikce v uplynulém období komplikovaly,“ napsal Jirí Hošna, ředitel komunikace, marketingu a obchodu ČRo