Kaufland jako první retailový řetězec v České republice vstupuje do světa esportu a spojil se s libereckým profesionálním týmem Sinners.

Největší české esportové turnaje a ligy sledují až stovky tisíc fanoušků u živých přenosů online nebo skandují přímo na tribunách. Mezi největší tuzemské soutěže patří Sazka eLeague nebo Mistrovství ČR v PC hrách. A právě liberečtí “hříšníci” ze Sinners týmu od svého vzniku v roce 2020 obsazují v těchto turnajích pravidelně 1. místa a úspěchy nesbírají jen na české scéně. I proto byli Sinners první volbou pro vstup Kauflandu do českého esportu.

Esportový tým Sinners má profesionální hráče v několika elektronických sportech: League of Legends, CS:GO, FIFA, Rocket League či Trackmania a fanoušci Sinners jsou dobře známí svým smyslem pro fair-play, humorem a masivní podporou svého oblíbeného týmu, kdy často skandují: „Sinners Winners!“

„Partnerství mezi Sinners a Kauflandem přináší novou formu spolupráce, kdy se naše společnost připojuje ke světu esportu. Chceme tím rozšířit naši cílovou skupinu o nové mladé zákazníky, a závazek Kauflandu ke zdravým a čerstvým stravovacím návykům přenést i do online prostředí. Našimi produkty zdravé výživy chceme podpořit hráče k lepším výkonům a dobré kondici“, vysvětluje Pavel Kulfánek, vedoucí oddělení CRM společnosti Kaufland ČR.

Partnerství Sinners a Kauflandu má ale hlubší význam než jen přiblížení se mladé generaci, která fandí elektronickým sportům. Obě strany kladou velký důraz na výživu a správné stravování.

„Máme velkou radost, že můžeme přivítat významnou značku jako je Kaufland ve světě esportu. A jsme nadšeni, že volba, jak oslovit tuto „digital natives“ cílovou skupinu padla právě na náš tým Sinners. Nabídka finanční podpory a zdravých čerstvých produktů od Kauflandu je pro nás jako Sinners esport tým i pro naše hráče naprosto klíčová, protože nám to umožní dosahovat těch nejlepších výsledků. Navíc jsme si jisti, že obsah a marketing, který v rámci tohoto partnerství vznikne, nastaví v esportu nový a lepší standard. Vítejte mezi SINNERS!“ doplňuje Max Euler, spolumajitel a manažer Sinners Esports.

“Jsme rádi, že máme Kaufland jako našeho nového sponzora a doufáme, že se hráčům i maminkám a babičkám, a nejen jim, bude líbit vše, co jsme si pro ně do budoucna připravili”, dodává jeden z hráčů z týmu Sinners. Kaufland a Sinners oznámili partnerství pomocí VIP eventu „Sinners Shoppers Party“, který jste mohli sledovat živě na Twitch streamu, za účasti ostatních partnerů Sinners a influencerů, včetně největšího českého Twitch streamera Agraela, a nechyběla ani drone show u ikonického Ještědu. Obyvatelé Liberce mohli ve čtvrtek 14. 4. spatřit více než sto létajících dronů, které se ve vzduchu formovaly do zářících obrazců spojených s oblíbeným esportovým týmem i obchodním řetězcem.