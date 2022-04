Digitalizace, růst spotřeby papíru i jeho ceny a prodloužení dodávek ovlivňují segment polygrafie.

Polygrafický průmysl byl covidem citelně zasažen, v druhé polovině loňského roku došlo sice k nárůstu poptávky, který stále trvá, ale na předpandemická čísla sektor zatím nenavázal. Aktuálně do něj výrazně promlouvají především rostoucí ceny vstupů podobě energií, materiálů, ale i dopravy a delší dodací lhůty. Celková spotřeba papírů, kartonů a lepenek v ČR byla loni rekordní, dosáhla přes 1,6 milionu tun, meziročně šlo o zvýšení o 12 procent. Ale například v případě novinového papíru, u nějž má spotřeba dlouhodobě nejvíce klesající tendenci, loni činila jenom 60 388 tun oproti situaci před 15 lety, kdy se ho v Česku spotřebovalo 2,5 krát více.

Nicméně v rámci jednotlivých segmentů panovaly rozdíly. Velmi dobře si vedly tiskárny zaměřené na potravinářský průmysl a etikety. Naopak některé materiály nejsou podle lidí z oboru téměř vůbec. Například recyklovaný papír se hodně stahuje do Asie. Ztráty podle ředitelky veletrhu Reklama Polygraf Obaly Jany Nosálové Kálalové zaznamenal i trh komerčních tiskovin. „Hodně formulářů, informačních bulletinů a manuálů migrovalo rovněž do online prostředí. Například u velkoformátového tisku nastal pokles poptávky po POP a POS, protože se zastavil provoz mnoha obchodů, restaurací a hotelů,“ říká Nosálová Kálalová.

Zatímco během pandemie byla klasická tištěná komunikace často utlumena, vlivem boomu e-commerce a následné dopravy zboží vzrostla spotřeba kartonáže a obalových produktů. „Silná byla také poptávka po materiálech vhodných pro styk s potravinami. Na začátku pandemie, kdy se mohutně rozšiřovala ochranná opatření, chybělo velmi rychle plexisklo a různá podlahová grafika,“ uvádí generální ředitel společnosti Igepa Petr Breburda, podle něhož velká poptávka vychází z postcovidového oživení a změn v distribučním řetězci. Nárůst byl enormní zejména v druhé polovině loňského z roku a z toho pramení také aktuální nedostatek a dlouhé dodací termíny.

Růst cen vstupů žene ceny opakovaně vzhůru

Hráče v oboru trápí zejména rychlý růst cen a prodloužení dodávek z dříve běžných tří týdnů klidně na pět až šest měsíců. „Situace v papírenském průmyslu je katastrofální. Termíny dodávek jsou nejisté a ceny se mění směrem nahoru skoro každých čtrnáct dní. O návratu do doby před covidem se mluvit nedá. Zaměřovali jsme se hlavně na to, abychom přežili. Mnohým kolegům se to nepovedlo a své tiskárny zavřeli,“ popisuje realitu jednatel tiskárny Uniprint Miroslav Kopecký. Navýšení cen, vinou zdražení papíru a energií, podle něj proběhlo již koncem minulého roku. „V lednu nám k nasmlouvaným cenám přidaly papírny ještě energetický příplatek 200 euro za tunu. Od té doby bylo opětovně již třikrát zdraženo,“ říká Kopecký s tím, že je nutné zvládnout růst vstupů i tlak na mzdy kvůli vysoké inflaci.

Nový fenomén energetických a palivových příplatků potvrzuje také Vladimír Dostál. „Významně se změnila kultura prostředí. Vztahy mezi dodavatelem a odběratelem byly ovlivněny nízkou nabídkou a vysokou poptávkou. V loňském roce to dokonce vyústilo až v krácení některých dodávek papíru. Dříve jsme se spoléhali, že termíny a ceny vstupních komodit byly téměř fixní a bez velkých výkyvů. Dnes je situace opačná, je velká dynamika veškerých vstupů, což je následně nutné implementovat do celé kalkulační cenotvorby,“ tvrdí Dostál.

Růst cen vstupů je patrný v celém segmentu. „Zdražují se obaly, materiály pro vizuální komunikaci a signmaking. Cena papíru vzrostla na dvojnásobek během devíti měsíců. Naše distribuční prodejní ceny upravujeme podle výrobců. Tento jev je platný pro všechny na trhu a v podstatě z něho nyní není úniku,“ říká Breburda. Určitým rizikem podle něj může být, že pro některé zadavatele je konečná cena tiskové zakázky už tak vysoká, že budou uvažovat o přechodu k online komunikaci či zcela ukončí využívání tištěné verze své zakázky.

„Poptávka v současné době převyšuje kapacity, protože během pandemie byly omezeny a silný nárůst poptávky od léta loňského roku je udržuje naplněné. Neočekáváme, že se trh vrátí na úroveň před covidem. Není to možné kvůli nedostatku kapacit a strukturálnímu poklesu poptávky. Zpoždění jsou nevyhnutelná, protože dostupnost kamionů je omezená. Ceny v papírenském průmyslu jsou upravovány podle aktuálních nárůstů nákladů v logistice, energiích a surovinách,“ tvrdí Alexandr Kuklovský, sales manager české pobočky papírenské společnosti Sappi.

Také podle něj některé tištěné projekty zcela zmizely do virtuálního světa, ale některé tištěné segmenty jako knihy nebo hobby a dětské časopisy posilují. Podle Dostála jsou v oblasti rotačních papírů stabilní dodávky, oproti tomu v archovém tisku je firma nucena klientům nabízet alternativní gramáže, jelikož velkoobchodní sklady nemají takovou nabídku a skladovou zásobu. „V podstatě z trhu zmizel operativní nákup papíru, proto musíme efektivně využívat vlastní kapacity a pečlivě plánovat každý nákup a jeho dodávku,“ říká Dostál podle něhož bude v blízké době na trhu významným faktorem také ekologie provozů. Covid také v mnoha ohledech urychlil proces digitalizace.

„Pandemie způsobila, že elektronický obchod a širší využití web-to-print řešení jsou nejdůležitějšími investicemi tiskařů. Do roku 2030 se online specifikace a objednávání stanou normou. Čeká nás tedy svět nových prodejních kanálů. Tiskaři se budou muset vypořádat s aplikacemi pro nabídku služeb, stejně jako taxikáři s platformami Uber či Bolt. Loajalita zákazníka se velmi sníží a důraz bude kladen na služby,“ tvrdí Nosálová Kálalová.