E-shop s ořechy a zdravými potravinami Grizly a blogerka Dominika Šťovíčková, známá jako MamaDomisha, vyvíjející vlastní řadu oříškových krémů, navázali dlouhodobou spolupráci. Její zákazníky oblíbené příchutě krémů White Brownie a Slaný karamel jsou tak nově k dostání pouze na e-shopu Grizly. Součástí spolupráce je také tvorba exkluzivních novinek ze světa zdravých dobrot.

Blogerka MamaDomisha, vlastním jménem Dominika Šťovíčková, již před několika lety propadla vývoji ořechových másel, například příchutím Slaný Karamel a White Brownie.

„Když jsme s oříškovými másly začínali, u nás v Česku nebyla tak známá jako například v Americe. Snažili jsme se proto vytvořit takové máslo, které na trhu ještě není,” sdělila MamaDomisha. „Jsem nadšená, že můžu pokračovat ve vývoji a výrobě nových dobrot a neskutečně se těším na spoustu novinek, které pro vás už teď společně připravujeme,“ doplnila MamaDomisha.

„V Grizly jsme s výrobou ořechových krémů začali před šesti lety. Zakládáme si na tom, že si je sami vyrábíme v Hlušovicích, kousek od Olomouce, a to poctivě z čerstvých, kvalitních, pouze přírodních surovin. Ořechy, které do másel a krémů používáme, u nás upražíme nasucho, tedy bez použití oleje, a následně je pomeleme do jemné máslové konzistence,“ vysvětluje Dominik Píchal, zakladatel Grizly.

„Za spoluprací Grizly a MamaDomisha vidíme spoustu nápadů na zcela nové produkty. Máme stejný pohled na zákazníka a nejvíce si vážíme toho, že se k nám zákazníci stále vracejí. To nás motivuje dělat věci poctivě. Produkty, které přinášíme na trh, jsou velmi kvalitní a vytvářejí vysokou přidanou hodnotu ve spojení skvělého nápadu, dvou značek a české výroby,“ doplňuje Píchal.

Grizly je český výrobce a e-shop se zdravou výživou. Na trhu působí od roku 2014 a jeho nabídka zahrnuje ořechy a zdravé potraviny pro každý den. Vlastní značku Grizly buduje firma již šestým rokem a nyní tvoří 70 procent celkových tržeb. V roce 2021 e-shop prodal téměř 200 tun kešu ořechů a zákazníkům zaslal více než 5 000 tun zdravých potravin. Za tento rok utržil v e-shopech v Česku a na Slovensku přes 400 mil. korun.