Společnost Driveto pro flexibilní pronájem aut otevírá své první zákaznické centrum. Nachází se v obchodním centru Galerie Butovice. Sloužit bude zákazníkům, kteří si zde vyzvednou nově pronajatá auta a také těm, kteří vůz mění nebo vrací.

Pro čistě online platformu na pořízení vozu to představuje velký krok. „Naší prioritou bylo zjednodušení, a především zpříjemnění procesu předávky nových aut. Věříme, že naše první zákaznické centrum tomu zásadně pomůže,“ vysvětluje Adam Szabó, CEO Driveto.

Součástí pobočky je také rozsáhlé parkoviště v podzemních garážích Galerie Butovice. To slouží nejen pro klienty, ale především jako garáž pro šest desítek vozů, které Driveto nabízí na flexibilní operativní leasing. Je to výhoda hlavně pro nerozhodné klienty, kteří by si rádi vybrané auto detailně prohlédli. Případně si mohou vybrat některé ze zaparkovaných vozidel, která jsou z většiny k dispozici nejpozději do 72 hodin.

Na designu prodejny Driveto spolupracovalo s agenturou Polyo. V 22. ročníku soutěže Deloitte Technology Fast 50 CE obsadila letos Driveto třetí příčku. Loni začátkem října na pozici CMO nastoupil Martin Paukrt, který dříve zodpovídal za značku Footshop.