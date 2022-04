Stejně jako Android ovládl operační systémy chytrých telefonů, chceme totéž dokázat na trhu s boxy, říká zakladatel startupu Blocks Bartoloměj Holubář.

S rozvojem e­‑commerce strmě roste počet přepravených balíků a hledají se cesty k nejlepším možnostem využití logistiky a předání zboží. Na popularitě i vlivem covidu získaly bezkontaktní výdejní boxy a chytré schránky. Kromě těch ve veřejném prostoru roste jejich obliba v office parcích, uvnitř kancelářských budov, ale i kamenných obchodů, bytových komplexů a třeba i univerzit. Český technologický start­‑up Blocks umožňuje jednoduše převzít balík, uložit zboží nebo třeba předat něco kolegovi. Systém je kompatibilní se všemi dopravci i e­‑shopy a software umí obsluhovat i výdejní boxy třetích stran díky napojení na další informační systémy a platformy. Firma loni vyrostla o 1500 procent, dosáhla na tržby 15 milionů a získala investici od Pilulky.cz. Letos plánuje další expanzi do zahraničí.

Chytré boxy máte v kancelářských budovách, firmách i bytových domech. Jaké byly začátky?

Šli jsme od problému, s kterým jsme se setkávali v kancelářských budovách. Trpěly tím, že recepce, což měly být výstavní skříně a reprezentativní části celé budovy, se postupně stávaly spíše skladišti. Lidé nechtějí být příliš vázáni na kurýry a nechávají si spoustu věcí doručovat do práce. A recepční je pak často museli někam ukládat a hromadily se jim tam. Prvotní impuls k vytvoření Blocks byla časová nezávislost a aby lidé na recepcích nebyli skladníci. A setkávalo se s tím i mnoho velkých firem jako třeba Deloitte, která patřila k našim prvním zákazníkům. Chtěli automatizovat proces příjmu a přes notifikace výdej balíčků zaměstnancům. Během covidu navíc narostl význam bezkontaktních řešení, takže s tím přišel další růst. Navíc dalším trendem obecně je digitalizace nejen komerčních budov.

Jak se vyvíjí poptávka z rezidenčních projektů?

Naše řešení zatím využívají spíše prémiové rezidenční projekty, které mají vlastní otevřenou společnou zónu, kde jsou boxy dostupné všem. Tento segment se rozvíjí více až v poslední době a aktuálně roste nejvíce. Developeři už podobná řešení běžně nabízejí v projektech. Do budoucna vnímám chytré univerzální schránky jako jednen ze základních parametrů, co by rezidenční projekt měl nabídnout.

Které firmy jich mají ve svých office parcích nejvíce?

Abychom se mezi velké firmy mohli dostat, potřebovali jsme skvělý software.Fyzický box je pomyslnou špičkou ledovce a může jej vyrobit téměř kdokoli, ale funkční platforma, která je schopná napojit se na další interní IT systémy a efektivně tak řešit danou problematiku, je hlavní konkurenční výhoda. Vedle Deloitte je to Skanska, Penta, Passerinvest, O2, CPI, dále Kiwi.com jako nový zákazník, který digitalizuje pracovní prostředí a dalším je Univerzita Karlova. Poté se objevila Pilulka.cz, velký hráč z e­‑commerce, který se pomocí boxů chtěl přiblížit zákazníkům a naše „plug‘n‘play“ technologické řešení se jí hodilo. Od té doby nám roste i počet zákazníků z e­‑commerce či retail firem.

Takže systém využívají i studenti?

Zprvu nás univerzity nenapadly, překvapily nás způsobem využívání. Hledaly, jak umožnit bezkontaktní výdej knížek z knihovny a vzhledem k nízkému počtu studentů během covidu ve školách i zásadně zkrátit otevírací dobu v knihovně. A jelikož studenti většinou dopředu vědí, kterou knihu potřebují, mohli si ji rezervovat a pak si ji kdykoli nezávisle na otevírací době vyzvednout.

Jak moc pomohl covid z pohledu bezkontaktního výdeje?

S covidem, když byli lidé doma, se objem zakázek do kanceláří snížil, ale s návratem lidí do práce roste i počet uživatelů z kancelářských budov, protože lidé si zvykli nakupovat online více než kdy předtím a celková čísla doručení tak rostou. Kancelář i nadále totiž vnímají jako místo, kde na ně balíček vždycky počká. Navíc si takto bezkontaktně mohli jednoduše předávat věci i kolegové v práci. Mění se také pracovní prostředí, čím dál více lidí nemá ani vlastní stálý stůl v kanceláři, další fungují na home­‑office. Díky IT integracím se příjemce o své zásilce dozví přímo z Teamsu nebo ze Slacku.

Rozvíjíte indoor nebo venkovní boxy?

Ze začátku jsme počítali s rozložením 50:50, ale trend ukazuje spíše na vnitřní využití. Je to dané stavem trhu, v ulicích vzniká pár rozsáhlých sítí a nikdo další se už do rozvoje nežene. A to z několika důvodů. Někde se ozývají třeba památkáři, protože některé instalace kultivaci veřejného prostoru zrovna neprospívají, navíc u venkovních řešení vždy hrozí i určité riziko vandalismu, mají vyšší náklady na údržbu i produkt jako takový. A nejlepší vhodná místa už jsou nyní často obsazena Alzou nebo Zásilkovnou. Naší vizí proto není dělat další síť boxů do ulic, ale spíše se zaměřovat na firmy a prostřednictvím technologického produktu například zvyšovat atraktivitu jejich projektů nebo šetřit náklady na interní logistiku. Většina zákazníků aktuálně využívá interiérových řešení.

Kolik zásilek takto měsíčně zprostředkujete? Kolik je vlastních instalovaných boxů a kolik připadá na třetí strany?

Pohybujeme se v nižších desítkách tisíc zásilek. Vlastních schránek máme několik tisíc. Na platformě jde už o stovky dalších schránek od třetích stran, jimž dodáváme elektroniku nebo software a finalizujeme tím tak režim „proof of concept“ v tomto směru. Není to zdaleka jen v boxech ale i v softwaru a technologickém řešení. Boxy dnes dělá hodně výrobců, kteří dříve produkovali třeba šatní nebo rozvaděčové skříně. Všem chceme nabídnout naši softwarovou platformu a operační systém. S boxy je to nyní jako dříve s chytrými telefony. Spousta výrobců hardwaru jako Sony, Nokia či Samsung si každý vytvářeli vlastní platformu, jež je nicméně do jisté míry izolovala od ostatních řešení a služeb na trhu a tedy inovací celého segmentu. Boxů je také spousta, nijak spolu nekomunikují, chybí jim jednoduché otevření třetím stranám. A podobně, jako u mobilů vyhrál Android se zastřešujícím softwarovým systémem pro všechny mobily, vnímáme roli Blocks u výdejních a dalších chytrých boxů podobně.

Loni získala ve start­‑upu podíl deseti procent Pilulka. Jak se spolupráce vyvíjí a jaké jsou nejbližší cíle?

Pro nás je spolupráce velmi přínosná z hlediska detailního know­‑how e­‑commerce i logistiky, abychom byli schopni všechny potřeby rychle reflektovat v praxi. Boxy Pilulky nemají ani displej přes nějž se normálně zboží vyzvedává, vše se odehrává v mobilech uživatelů. A podobné směřování vidíme pro celý e­‑commerce trh. A díky Pilulce a jejím zákazníkům jsme schopni produkt adaptovat na masové potřeby firem i samotných uživatelů.

Od dalších hráčů na trhu se lišíte přívětivějším designem. Tím, že sázíte hlavně na software, ale neudržíte jednotný design boxů…

Studoval jsem Fakultu architektury a k designu i veřejnému prostředí mám blízký vztah. Věděl jsem, že boxy, které v minulosti vznikaly, nejsou vizuálně pro naše prostředí optimální. Na designu jsme si dali i vzhledem k typu klientů záležet, vydali jsme i vlastní standardizované moduly pro výrobce, jak by měly boxy fungovat ergonomicky, aby i na ty nejvyšší schránky každý člověk pohodlně dosáhl, aby měly uzpůsobené „interface“ pro vozíčkáře, aby velikost schránek reflektovala průměrnou velikost balíčku, který se vozí, a zároveň aby byl systém modulární a mohl se rozšiřovat v čase. Chceme, ať boxy elegantně doplňují své prostředí, ale necháváme i volnost zákazníkům a architektům, aby si je mohli přizpůsobit rozměrově i dekorem v kontextu prostředí, ve kterém jsou umístěny.

Jak budou podle vás růst počty boxů?

Do konce roku by mohlo být v rámci ČR řekněme pět tisíc lokalit indoor i outdoor boxů, aktuálně je jich kolem 3500. Českou a Slovenskou republiku vnímáme jako startovací trh a připravujeme se na další zahraniční trhy. Věřím, že chytrý box bude jednou součástí každého většího domu.

Kam se během expanze během letošního roku chystáte?

Letos budeme mít první realizace v Německu, kde jde právě o implementaci čistě naší Blocks platformy s využitím našich designových standardů, boxy si bude vyrábět německá firma sama. Růst chceme dále primárně v regionu CEE