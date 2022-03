Mediální skupina Media Bohemia, do jejíhož portfolia patří například Rádio Blaník, Hitrádia, Fajn Radio a Rock Radio nebo mediální zastupitelství Radiohouse, chystá novou rozhlasovou stanici s vlastním programem v ukrajinštině. Má vysílat zejména zpravodajství a praktické informace pro příchozí uprchlíky. Nyní hledá vhodné moderátory a spolupracovníky.

„Jsem velmi vděčný za současnou vlnu solidarity s Ukrajinou i za to, jak Češi pomáhají přes neziskové organizace, ať již materiálně nebo finančně. S kolegy jsme přemýšleli, co konkrétně my jako zástupci mediální scény ještě můžeme nabídnout Ukrajincům, kteří aktuálně prchají před válkou do Čech,“ vysvětluje Miroslav Hrnko, ředitel mediální skupiny Media Bohemia.

„Jsme si vědomí toho, že přichází do cizí země, o které nemusí mít dostatek informací, a hlavně přichází někam, kde mluví lidé odlišným jazykem. Proto bychom jim rádi usnadnili zdejší adaptaci a orientaci v našem prostředí a zřizujeme pro ně vlastní rádiový kanál v jejich rodném jazyce. Zde naleznou nejen aktuální informace o dění na Ukrajině i v ČR, ale především všechny praktické informace, které by se jim mohly při příchodu do nového prostředí hodit,“ dodává.

Začátkem týdne mediální dům prostřednictvím svých médií, ale i profilů ukrajinské ambasády, univerzit, neziskových organizací zveřejnil výzvu, že hledá novináře, herce, moderátory a reportéry, kteří jsou schopní a ochotní vysílat v ukrajinském jazyce. Rádio zároveň připravuje vysílací schéma i technologické platformy, na kterých bude vysílání přenášet. Chce se především soustředit na praktické informace a příležitosti pro nově vznikající uprchlickou komunitu. Ve vysílání zazní rozhovory a příběhy uprchlíků, praktické rady týkající se víz, zdravotního pojištění, dopravy zdarma, ale například i nabídky programů pro děti, nabídky práce, ubytování, charitativní projekty a sbírky. Vysílání bude napojeno na klíčové státní i neziskové organizace a instituce, které mohou Ukrajincům pomoci. Projekt hodlá zapojit i místní podnikatele. Například reklama spojená s nabídkou práce bude pro inzerenty zdarma. Cílem ukrajinského vysílání je lepší orientace a usnadnění života pro nově vznikající uprchlickou komunitu v ČR.

„Věřím, že se nám podaří zajistit vhodné personální obsazení, abychom mohli spustit vysílání co nejdříve. Protože rádio má tři podstatné vlastnosti, umí zprostředkovat spojení se světem skrze informace, umí spojovat lidi a umí doručit posluchačům emoci a dobrou náladu. A my chceme, aby ukrajinští uprchlíci věděli, že v tom nejsou sami. My je v tom nenecháme,“ dodává Hrnko.