Změna zákona nutí média, televizní stanice i sociální platformy k ukončení činnosti kvůli nemožnosti pokračovat v práci. Vedle BBC, Bloombergu, CNN a německých televizních stanic ARD a ZDF, končí i TikTok nebo Netflix.

Poté, co Kreml schválil nový zákon, který zakazuje zveřejňovat jiné než oficiální informace ke konfliktu na Ukrajině pod pohrůžkou až 15 let vězení (v Rusku je důsledně označována jako speciální operace a jiné zprávy jsou fake news), rozhodla se společnost TikTok znemožnit na své platformě v Rusku živé vysílání a také nahrávání videí. Jde především o ochranu uživatelů, kteří by se mohli ocitnout ve vězení.

„Ve světle nového ruského zákona o „falešných zprávách“ nemáme jinou možnost, než pozastavit živé vysílání a nový obsah naší video služby, zatímco přezkoumáme bezpečnostní důsledky tohoto zákona,“ uvedl TikTok v oficiálním prohlášení. Nicméně TikTok nepřestává v Rusku fungovat, takže dosavadní příspěvky by tedy měly být nadále dostupné a stejně tak i konverzace mezi uživateli.

Podobně kvůli ochraně novinářů působících v Rusku se z tamního trhu stáhla britská BBC, americká CNN a další média. Vedle TikToku se pro konec v Rusku rozhodla streamovací platforma Netflix. Na tamním trhu měla kolem milionu předplatitelů.

Ruský cenzurní úřad Roskomnadzor už v pátek zablokoval přístup k sociální síti Facebook a omezovat začal také přístup k síti Twitter. Podle zprávy běloruské nezávislé televize Nexta mělo Rusko zahájit přípravy na odpojení od globálního internetu. Podle některých expertů jako je Oleg Šakirov z think-tanku Center for Advanced Governance jde však spíše o bezpečnostní audit internetových systému státní a veřejné správy z důvodu nekončících hackerských útoků.

Z Ruska se v uplynulém týdnu stáhlo několik desítek významných globálních firem, končí tam například agentury WPP, konzultační firmy PwC a KPMG.