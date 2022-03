Streamovací platforma HBO Max společnosti WarnerMedia dnes startuje i v Česku. Spuštění proběhne celkem v patnácti evropských zemích. V Česku láká i na originální obsah, například „unscripted show“ s foodie celebritou Lukášem Hejlíkem a jeho dcerou Klárou s názvem Spolu & Hladoví.

Mezi uvedenými patnácti zeměmi jsou i Slovensko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Moldavsko, Černá Hora, Nizozemsko, Severní Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Srbsko a Slovinsko. Od října 2021 už službu mají k dispozici diváci severských zemích a Španělska.

HBO Max je nyní k dispozici v 61 zemích Evropy, Severní Ameriky, Latinské Ameriky a Karibiku a plánuje se její další rozšíření.

V rámci zaváděcí akce do 31. března bude předplatitelům stávajících streamovacích služeb pod značkou HBO Go a novým zákazníkům nabídnuta 33procentní sleva (cca 132 Kč) po celou dobu trvání jejich předplatného. Následně bude služba stát 199 korun měsíčně.

HBO Max aktuálně může těžit ze své pozice na českém trhu. „HBO jako takové má u nás stabilní základnu diváků. Síla brandu je dána nejen globálními hity, ale především lokalizací obsahu. Stanice v tuzemsku pravidelně natáčí ceněné filmy a série. Díky tomu patří společně s Netflixem mezi tahouny trhu streamovacích služeb,“ myslí si Erika Luzsicza, ředitelka mediální společnosti Axocom.

Podle ní je potřeba si uvědomit, že nově nastupující platformy mají mnohem horší pozici. Nerostou zdaleka tak rychle jako během pandemických let, navíc všechny velké filmové a televizní společnosti postupně vybudovaly své vlastní online projekty. „A to do budoucna může poznamenat právě pozici HBO Max. Bude totiž muset značně investovat do vlastního obsahu, aby v databázi nahradila nabídku právě konkurenčních produkcí. Zároveň je dobře známo, že český divák si rozmyslí, za jaký obsah peníze utratí. Nelze tudíž předpokládat, že by si běžně pořídil více předplatných najednou, jako je tomu ve Spojených státech, odkud tyto služby přicházejí,“ dodává.

„Vzhledem k tomu, že už jsme na českém trhu téměř třicet let, tak i spuštění HBO Max je jen logickým krokem ve zlepšování služeb, které nabízíme. Natáčíme vlastní originální produkci, kam patří například Hořící keř, Pustina, Bez vědomí, Až po uši, Spolu & Hladoví, a budeme v tom i nadále pokračovat. Naší ambicí je přinášet divákům stále originální obsah. Právě dokončujeme vůbec první slovenský seriál z dílny Max Originals – Víťaz, který pro HBO Max natočil Jan Hřebejk,“ uvedla ke startu služby PR & content manažerka HBO Max EMEA Pavla Brožková.

Na HBO Max naleznou diváci například seriály jako jsou: Boj o moc, Hra o trůny, Euforie nebo Lakers: Vzestup dynastie z produkce HBO, a z původní produkce HBO Originals Stanice 11, Hacks, Vlajka smrti, A jak to bylo dál…, Holky z vejšky, Zrozeni milovat dále Liga spravedlnosti Zacka Snydera a Wonder Woman 1984 z produkce DC, Gumballův úžasný svět a Mladí Titáni do toho! z produkce Cartoon Network či filmy Duna, The Matrix Resurrections a Král Richard: Zrození šampiónek, Cry Macho z produkce společnosti Warner Bros. Nabídka zahnuje i nové evropské tituly z Max Originals, Kamikaze, Lust, Ruxx, Informant, Síla nebo Obleva. Nově jsou na platformě zařazeny pořady ve stylu unscripted show jako Spolu & Hladoví, Amy v očekávání, Ellen hledá nové skvělé návrháře, Ostrov frajerů či Selena vaří s šéfkuchaři.