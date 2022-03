Seznam Brand Studio výrazně uspělo na letošním ročníku cen Native Advertising Awards 2022, když získalo hned tři zlata, dvě stříbra a jeden bronz. Jedním bronzem se pyšní také Czech News Center.

Seznam Brand Studio uspělo v kategorii studia roku nad 20 zaměstnanců, stříbrnou příčku obsadil The Huddle Room a bronz získal Bonnier News Brand Studio. Zlato získal Seznam společně s agenturou Symbio také za nejlepší využití nativní reklamy s malým rozpočtem za kampaň Děti a peníze pro Českou národní banku. Další zlato přidal Seznam s WMC Grey v kategorii nejlepší nativní reklamy z pohledu aktivace uživatele za kampaň Žízeň po životě pro značku Rajec.

„Nativní reklama je stále pestřejší a nabízí více možností, jak nenásilně propojit české online publikum se značkami. Je o ni rostoucí zájem ze strany klientů. Investice do ní u nás meziročně stouply o 53 procent,” říká Ondřej Sitta, vedoucí Seznam Brand Studia společnosti Seznam.cz. Ten i letos opět získal nominaci v kategorii Osobnost roku nativní reklamy. Loni se umístil na třetím místě. Letos jej předstihl pouze Tim Clark, viceprezident a ředitel nativní reklamy společnosti SAP.

V kategorii nejefektivnější nativní reklamní kampaň pak Seznam Brand Studio bralo stříbro s kampaní Going to the Euro pro automobilku Huyndai. Druhou příčku obsadil také za nejlepší design s kampaní Cesta ke svobodě pro značku rumů Heffron. Bronz ještě získal za kampaň Foodie’s Czechlist pro agenturu CzechTourism.

V roce 2021 Seznam Brand Studio publikovalo 276 klientských projektů na míru. Jen projekty Seznam Native vygenerovaly přes 16 milionů přečtení, skoro 700 tisíc přímých prokliků na klientské weby a průměrný čas strávený na obsahu uživatelem byl čtyři a půl minuty. U vytvořených seriálů zase lidé strávili 103 370 hodin. Studio se rozrostlo na 24 lidí a stále nabírá nové členy z řad novinářů, kreativců a marketérů.

„Velkou budoucnost má zejména nativní videoreklama, která se zobrazuje mezi upoutávkami na články. Kombinuje v sobě výhody nativní reklamy a síly videa jako media typu. Data ukazují, že pokud spuštění nastane ze strany uživatele, tak míra zhlédnutí dosahuje nadprůměrných výsledků. Daří se také naší nativní videoreklamě na hlavní stránce Seznam.cz. Jde o prémiový formát, který nabízí zásah na téměř čtyři miliony reálných uživatelů denně,” komentuje Sitta.

Z českých zástupců získalo ještě bronz v kategorii nejlepší využití infografiky vydavatelství Czech News Center za kampaň pro společnost Hero Czech a značku Sunar. Vítězové jednotlivých kategorií byly vyhlášeni 9. března večer během online eventu.