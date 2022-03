Vůbec prvním oblastním manažerem online tržiště s potravinami Everli pro Českou republiku se stal Petr Novák, který přichází ze Sodexa. Jeho hlavním cílem bude zvýšit prodej v rámci ČR, nastavit dlouhodobou spolupráci s partnery a snaha o co nejlepší zákaznickou zkušenost.

„Everli je mladá a dynamická firma, která podniká na velmi konkurenčním trhu. Vidím skvělou příležitost být štikou v rybníce i díky našemu unikátnímu obchodnímu modelu a možnosti využití zkušenosti naší společnosti ze zahraničí. Everli stále funguje v některých ohledech jako startup, těším se na změnu po letech strávených v korporacích,“ říká Petr Novák, nový country manager Everli pro Českou republiku.

Petr Novák přichází do Everli po šesti letech ve společnosti Sodexo, kde zastával pozici commercial director a věnoval se především stavění nových prodejních kanálů anebo jejich změně, zvyšování efektivity, organizačním změnám, digitalizaci služeb a zlepšování zákaznické zkušenosti.

Na Everli se mu líbí především samotný obchodní model, kdy firma nevlastní auta ani sklady a celou objednávku od nákupu až po doručení řeší shoppeři. Díky tomu může firma operovat v rámci nízké marže s nízkými náklady a zároveň umožňuje snazší expanzi a větší produktovou škálu, kdy si zákazníci vybírají z nabídky velkého množství retailerů. Pro Everli má už nyní jasnou vizi. „Obecně se chceme zaměřit na prohloubení spolupráce s našimi partnery, expanzi do dalších měst a skvělou zkušenost pro naše zákazníky,“ říká Novák.

„Náš obchodní model pomáhá kamenným prodejcům nabízet online prodej bez jakýchkoli fixních nákladů, velmi rychle a v celé zemi (nejen ve velkých městech). Přinášíme možnost využít další kanál, přes který osloví nové zákazníky. Tato strategie se již osvědčila i na ostatních trzích, na kterých působíme. Maloobchodníci vidí v multikanálové strategii příležitost k větší konkurenceschopnosti. Nejde o volbu mezi investicí do vlastního e-shopu nebo do Everli. Právě tyto dva ba kanály se mohou skvěle doplňovat. Proto bude misí Petra dát maloobchodníkům najevo, že jim nekonkurujeme, ale spolupracujeme s nimi,“ říká Anna Podkowinska-Tretyn – Chief International Business Officer Everli.

Je to už více než rok, kdy italský marketplace s potravinami Everli vstoupil na český trh. Od té doby si Everli vybudovalo své místo mezi ostatními online prodejci potravin na českém trhu. Aktuálně obsluhuje 16 českých měst, konkrétně Prahu, Brno, Ostravu, Plzeň, Olomouc, Havířov, Liberec, České Budějovice, Hradce Králové, Ústí nad Labem, Pardubice a Kladno. Posledním přírůstkem do obsluhovaných měst jsou Most, Opava, Frýdek-Místek a Zlín.