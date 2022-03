Tchibo ještě více posílí v kategorii „ready to drink“. Kávové nápoje přijali Češi podle CMO Steffena R. Saemanna nadšeně. Chystá se expanze do retailu, kvůli neúrodě káva zdražila.

Tchibo i vy osobně jste jedním z hlavních aktérů podporujících aktuální iniciativy AKA k Ukrajině. Jak se konkrétně zapojujete?

Chceme se vzdát části již nakoupeného mediálního prostoru v TV a věnovat tento prostor chystané kampani od AKA a ASMEA na podporu Ukrajiny. Zároveň chceme hodnotu tohoto prostoru v penězích věnovat na charitativní účely. V rámci firmy již máme aktivitu schválenou a věříme, že se na ní AKA a ASMEA domluví i s příslušnými provozovateli televizí a že se přidá co nejvíce firem napříč trhem.

Jak budete z pohledu marketingu a PR pokračovat během krize dál?

Respektujeme směrnice od AKA, jak v této situaci postupovat a snažíme se, aby se žádná naše reklama neobjevila na nevhodných serverech či vedle nevhodného obsahu. Zrevidovali jsme veškeré naše aktuální komunikační aktivity a v tuto chvíli jsme zatím nic měnit nemuseli.

Je to složité, ale když odhlédneme od války na Ukrajině, co vás v těchto měsících, potažmo letos bude nejspíše nejvíce zaměstnávat?

Stále tytéž osvědčené věci stavěné se zaměřením na potřeby zákazníka a snaha obstát na trhu. Máme nastavenu naši strategii, samozřejmě trochu jsme za poslední dva roky museli přizpůsobit poměr dlouhodobých versus krátkodobých investic s ohledem na situaci kolem pandemie. Naštěstí jsme na krize velmi dobře připraveni, protože máme unikátní „omnichannel“ a „multicategory“ koncept. S nadsázkou bych řekl, že jsme všude, a nelze nás tedy úplně „zavřít“. Druhým pilířem je obrovská, skvělá a loajální zákaznická báze. Zákazníci nás následovali tam, kde jsme v daném momentu právě mohli prodávat, správnost a relevantnost našeho unikátního konceptu se naplno projevila právě v posledních dvou letech.

Čím se podařilo tak loajální základnu vystavět? Pomáhá v tom hodně váš věrnostní program?

Věrnostní program je samozřejmě důležitý, ale na začátku vždy stojí dobře promyšlený produkt v kontextu jednoduše dostupného a relevantního portfolia pro daný kanál. A kolem něj stavíme zákaznickou zkušenost, kterou má každý, kdo si náš produkt koupí, nehledě na to, zda to udělá v prodejně, či online nebo v našich shop‑in‑shop koutcích v řetězcích. Máme celý ekosystém servisu, který zákazník ocení. Program TchiboCard se nám pak odvděčí, ale je to jen následek kroků, které akvizici nebo onboardingu do programu předcházely. Navíc spravujeme a neustále rozvíjíme úžasný obchodní koncept a dokážeme ho lidem dobře vysvětlit.

Zdá se, že řada značek dnes do svých prodejen přidává kavárny. Předběhli jste dobu?

Když se podíváte na naši historii, tak Tchibo vždy předbíhalo dobu. A nejde jen o to, jaké produkty nabízelo, ale jak je nabízelo. Dnes chce každý zákazníkům ulehčit život, ale jde o to, zda to skutečně dělá. Tchibo má třeba v Německu služby virtuálního mobilního operátora Tchibo Mobile. Konkurence tam sice byla, ale vše bylo s operátory moc složité a pro zákazníky netransparentní, smlouvy dlouhé, extra poplatky a nejasné vyúčtování. Tchibo přišlo s konceptem „flat fee“, což je dnes už běžné, ale v Německu jsme s tím konceptem přišli jako první.

Budete do Česka přivádět nějaké produkty z německého trhu?

V Německu máme dost takových, které tu ještě chybí a má smysl je zvažovat, ale vše má svůj čas. Není to otázka letošního ani příštího roku. Konkrétně už vzpomínaný Tchibo Mobile by byla výzva, protože bychom vstupovali na saturovaný trh. V Česku je v tomto ohledu teď úplně jiný kontext. Už bychom nebyli mezi prvními, a to je vždy potíž.

