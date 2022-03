Ruský list Novaja gazeta včera oznámil, že po další výstraze od ruských úřadů přerušuje svou práci, a to až do ukončení „speciální operace“ na Ukrajině, což je termín, který používá Rusko pro válku, kterou rozpoutalo na Ukrajině. V Česku o tom informovala ČTK.

Šéfredaktor listu Dmitrij Muratov (viz na hlavní foto) byl oceněn Nobelovou cenou za mír. V neděli se osobně nezúčastnil rozhovoru, který poskytl ruským novinářům ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, zaslal nicméně otázky, které zazněly v záznamu interview, píše ČTK.

„Dostali jsme ještě jedno varování od Roskomnadzoru. Pozastavujeme vydávání novin na internetu, na sociálních sítích a na papíře – do ukončení speciální operace na území Ukrajiny,“ uvedla redakce na svém webu.

Mluvčí listu uvedla, že redakce ani neví, kvůli čemu ji cenzurní úřad varoval. „Nevíme. Dokonce jsme ještě nedostali do rukou první varování. Proto nevíme, co v něm je. Odeslali zprávu o výstraze do médií, ale nám nic neposlali, do rukou jsme nic nedostali,“ řekla Naděžda Prusenkovová podle BBC. V předvečer ruského útoku na Ukrajinu komentátorka listu varovala, že první obětí války se stanou pozůstatky svobody v Rusku.

Novaja gazeta, kterou v roce 1993 Muratov spoluzakládal, je jedním z posledních nezávislých médií v Rusku. Noviny jsou známé hlavně pro své vyšetřování korupce nebo porušování lidských práv v Čečensku. Pro list pracovala i uznávaná novinářka Anna Politkovská, která byla v Moskvě zavražděná v roce 2006, přesně v den narozenin ruského prezidenta Vladimira Putina.