V regionu, po kterém pokukujete, je napjatá situace, přesto jste zatím nepřehodnotili své plány expandovat? Pořád plánujete třeba Chorvatsko?

Zatím jsme plány neměnili. Nicméně určitě pozorujeme, že válka ovlivňuje poptávku a chování lidí. Máme to podloženo i daty, že čím blíže je daná země konfliktu na Ukrajině, tím je vliv na chování zákazníka a náladu logicky daleko silnější. Naopak v Německu, kde působíme byť jen skrze e‑shop, vidíme, že výkyv v poptávce v podstatě není. V Rumunsku, což je naše třetí nejsilnější země, je to nejpatrnější, na Slovensku také, v Čechách je míra poklesu zájmu o naše zboží menší.

Vyrábíte či dovážíte některé zboží z Ukrajiny či z Ruska? Nepřipravovali jste si tam půdu pro expanzi?

Ani jsme to nezamýšleli, do Ruska vůbec ne, my se v podstatě držíme v regionu Evropské Unie, nejblíže tímto směrem jsme v Rumunsku a Bulharsku, a na konci letošního roku plánujeme otevřít první prodejny v Chorvatsku. Dál směrem na Ukrajinu jsme se ani nedívali. Přímo tam nevyrábíme nic, ale máme zprávy od některých dodavatelů, kteří tam berou suroviny či tam přímo mají výrobní závody. Ti samozřejmě hlásí výpadky.

Budete mít tedy problémy s dostupností nějakých produktů?

Problémy budeme pociťovat, ale zpravidla až v příští podzimní/zimní sezoně. Týká se to třeba výrobců lyží. Tento segment už je letos postižený nedostatečnými zásobami, takže v příštím roce bude poměrně problematický. Máme ale docela širokou nabídku značek a dodavatelů, takže věříme, že se nám povede výpadky jednotlivých výrobců vyrovnat a na celou nabídku to snad nebude mít zásadní vliv.

A jak se vyrovnáváte s rostoucími náklady, jako jsou například energie? Zdražili jste nějaké zboží?

Zatím nás to nepřinutilo plošně zvyšovat ceny. Držíme si dále cenovou úroveň, kterou zákazníkům slibujeme. Naším cílem je prodávat značkové věci za výhodné ceny, zpravidla se nám to daří, a trh nám to vrací, což vidíme v prodejích i ve výzkumech. Není naší ambicí cenovou politiku měnit. Aktuálně jsme tedy

až na několik málo výjimek nezdražovali. Ale samozřejmě do budoucna musíme reflektovat i výrobní ceny, které mají přímý vliv na prodejní cenu u nás.

Jak jste naznačil, typicky lyže budou problém. Zdraží tedy?

Dá se to očekávat. Byť máme od mnohých dodavatelů zprávy, že zdražení pro další sezonu neplánují, u některých zvýšení cen čekáme. Především tedy u specifických výrobků, které jsou materiálově náročné nebo náročnější na dopravu. Rozdíl v ceně tak bude dle typu výrobku a značky, v některých případech

může být zdražení až o pět, ve výjimečných případech až o deset procent.

Budete se nějak přizpůsobovat situaci ve společnosti, kdy lidé budou mít obecně problém vyjít s výplatou?

Zatím nemáme takovýto krizový plán, respektive věříme, že až tak krizová situace, kdy by se zcela změnila celková životní úroveň, v globálu nenastane. Myslím si, že i ta předchozí epizoda covidu nám ukázala, že náš obchodní model je poměrně robustní a že i výkyvy té doby se nám podařilo velmi dobře zvládat. Samozřejmě v prvním roce covidu jsme měli více než půl roku zavřené prodejny, ale stejně jsme to zvládli. Sortiment je nastavený tak, že si zákazníky vždy najde a také tu máme rostoucí trend sportování a zdravého životního stylu, jehož důležitost covidové období ještě umocnilo.

