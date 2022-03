Stále větší váha online tržišť, tlak na rychlost a udržitelnost i růst konkurence a nákladů budou v roce 2022 hýbat trhem podle předních hráčů z odvětví.

Loni česká e­‑commerce vyrostla na 223 miliard korun, ovšem boom e­‑commerce také znamená, že na trhu přibyla konkurence a přijde i nutná konsolidace. Už 62 procent obratu e­‑commerce jde podle výkonného ředitele cenového srovnávače Heureka Group Tomáše Bravermana přes online tržiště. Například Amazon generuje obrat přes 600 miliard dolarů, přičemž dvě třetiny připadají na online tržiště a celkem tvoří 13 procent obratu globální e­‑commerce. Ještě větší podíl má však Alibaba (25 procent). Polská skupina Allegro, která od PPF, ECI a skupiny Rockaway loni koupila Mall Group a dopravce WeDo, je v žebříčku marketplaces patnáctá.

„Čínská Alibaba dělá dvojnásobek oproti Amazonu, zhruba jeden bilion dolarů, protože zahrnuje mnoho různých marketplaců,“ řekl Braverman. Google podle něj zneužívá dominantní postavení ve vyhledávání a proto se řada hráčů více zaměřuje na rozvoj svých marketplaces. V roce 2020 odpovídala online tržiště asi 40 procentům internetových nákupů, pro konec roku 2022 je odhad už 66 procent. Platformy rychle rostou proto, že se na ně dostávají retaily a e­‑shopy, na které jsou uživatelé zvyklí.

„Kdyby byl Amazon stát, tak bude 37. největší ekonomikou světa, za poslední rok si polepšil o deset míst,“ uvedl například David Cikánek z Expanda, které pomáhá obchodníkům prodávat na Amazonu. Za poslední čtyři roky podle něj také stoupl počet českých a slovenských prodejců na Amazonu na desetinásobek, ze sta na tisícovku. Prodej přes Amazon marketplace je podle něj nedílnou součástí expanze většiny prodejců do západní Evropy. Heureka se také chce postupně profilovat jako marketplace. „Vyvíjíme jednotnou platformu a marketplace pro všech devět zemí, kde působíme, letos ji budeme nasazovat, a tím umožníme přeshraniční prodej pro všechny zapojené obchodníky, aby Češi mohli prodávat přímo třeba do Rumunska a naopak,“ dodal Braverman.

Podle Davida Antoše z Boston Consulting Group je ve využívání online tržišť Česko oproti Evropě pozadu. Využívá je jen 21 procent českých obchodníků, přitom Česko patří na špici v počtu e­‑shopů na obyvatele. Podle něj se v ČR vybaví lidem Alza a Mall, ale další hráči mají velmi malá čísla. „V Česku není tržiště, které by bylo silné ve všech kategoriích. Alza má náskok, ale ostatní mají šanci ji dohnat,“ podotkl Antoš. V příštím roce chce online marketplace spustit například také Kaufland. Čerpat bude ze zkušeností Kaufland.de, který je jedním z nejrychleji rostoucích online tržišt v Německu. Má přes 32 milionů unikátních zákazníků měsíčně.

„Marketplace neničí značky, podporuje je. Přes padesát procent zákazníků v Německu na nich hledá produkty,“ prohlásila sales manažerka Kaufland.de pro český a slovenský trh Miroslava Birešová. Podle Marcina Misztala ze Stripu zákazníci chtějí sjednocené obchody, kde budou moci nakoupit různé druhy zboží. Marketplaces, které tuto funkci poskytují, rostou rychleji než ostatní platformy.

Trh čeká další konsolidace

František Štrupl z Googlu představil prezentaci Retail E­‑commerce vize 2030 a možnosti větší podpory e­‑commerce ze strany státu. O důležitosti SEO pro úspěch v e­‑commerce hovořil Milan Novotný ze společnosti CloudTalk. Podle Ondřeje Klegy ze společnosti eRockets řadu zakladatelů provoz e­‑shopu už tolik nebaví, protože je to stále těžší a během dvou či tří let dojde k řadě transakcí a celý trh se bude postupně konsolidovat. Podobně se vyjádřil i Matěj Kapošváry ze Shopsysu s tím, že boom e­‑shopů zřejmě končí. Vše navíc může urychlit vstup zahraničních hráčů, český trh nabouraly oděvní brandy Abou You a Zalando a vstup do Čech oznámilo i polské Allegro, což se také rozebíralo v panelových diskusích, s tím, že měsíční návštěvnosti Allegra jsou úplně jinde než u zbylých hráčů v regionu dohromady. Navíc nabízí loyalty program a za 20 korun měsíčně také dopravu zdarma, což bude podle Bravermana výzva pro další hráče na trhu. Podle něj covid a nyní válka podpořily trend lokalizace určitých segmentů, vidět je to zejména u potravin.

Český online supermarket Rohlík za pouhých sedm let existence vyrostl do dolarového jednorožce a dává o sobě v regionu střední Evropy výrazně vědět. „Pokračujeme v expanzi v Německu. Po Mnichovu jsme otevřeli Frankfurt, testujeme provoz v italském Miláně a rumunské Bukurešti, během pár týdnů budou přístupné a na podzim se chystáme vstoupit do Španělska,“ uvedl CEO Olin Novák. Na každém trhu se značka snaží být maximálně lokální, pokud jde o potraviny, a podle něj tato strategie funguje.

„Třeba v Mnichově jsme si našli farmáře, který má pole s jahodami deset minut od skladu. Je to ekologické, šetříte náklady a dodáváte čerstvé potraviny,“ uvedl Novák. I když má značka na trzích různá jména, pro nové trhy chce brand více sjednotit. „Nechceme mít 30 různých jmen. Máme tedy Sezamo jako semínko, které bude fungovat s různou koncovkou pro italský, španělský i rumunský trh,“ dodal. Rohlík také počítá s možným vstupem na burzu v horizontu tří až sedmi let.

Co dalšího zaznělo na letošním E-commerce Summitu si můžete přečíst v aktuálním vydání časopisu Marketing & Media, které vyšlo v pondělí 28. března 2022.